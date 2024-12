Artur Jorge evita desculpas para eliminação do Botafogo: ‘Não foi um jogo bom’

Treinador não colocou a culpa da eliminação no destaque da equipe na derrota por 3 a 0 ára p Pachuca no Intercontinental

A derrota para o Pachuca, na tarde desta quarta-feira (11), colocou fim na melhor temporada da história do Botafogo. A precoce eliminação na Copa Intercontinental para os mexicanos fecha, de forma amarga, o ano em que o Fogão ganhou a Libertadores e o Campeonato Brasileiro.

“Eu não vou procurar desculpas para o que não conseguimos fazer. O Pachuca foi mais eficaz. A partir do segundo tempo foi mais capaz. Portanto, nada a dizer daquilo que é contexto, porque temos que nos apegar ao resultado. É difícil pelo que fizemos, o que resultado não é aquele nós queríamos. Nada apaga aquilo que fizemos muito bem na temporada, mas hoje não foi um jogo bom da nossa parte”, lamentou após a partida.

Para 2025, a permanência de Artur Jorge ainda não está garantida. O treinador deixou a situação em aberto e frisou que quer esperar as emoções da temporada passarem para tomar a decisão mais racional possível.

“Vamos primeiro tentar digerir tudo isso. Eu volto a dizer, nós temos uma equipe extraordinária, os jogadores fizeram uma temporada de grande sucesso, deixamos o nosso nome na história do Botafogo, com títulos importantes. Por tanto, neste momento, é importante sanarmos um pouquinho as emoções, para que depois, racionalmente, possamos tomar a melhor decisão”, ressaltou.

Com a eliminação, o Botafogo encerra sua temporada com 75 jogos. O Pachuca segue no torneio e vai encarar o Al-Ahly, na semifinal. Quem vencer enfrenta o Real Madrid na grande decisão.