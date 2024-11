Premiação da Libertadores 2024: veja quanto ganha o campeão

Atlético-MG e Botafogo farão a final da Libertadores de 2024. A decisão será no Monumental de Núñez, e o campeão levará mais de 20 milhões de dólares

A final da Copa Libertadores de 2024 está decidida: Atlético-MG e Botafogo farão uma final brasileira no torneio sul-americano no dia 30 de novembro. No entanto, apesar de serem duas equipes brasileiras, o estádio escolhido para a final é o Monumental de Núñez, na Argentina.

Atlético-MG pode repetir tríplice coroa do Palmeiras de 2020; ENTENDA



Para a equipe campeã, a Conmebol anunciou que o vencedor receberá 23 milhões de dólares (cerca de 133 milhões de reais na cotação atual). A bonificação para o time que levar a taça é 5 milhões de dólares a mais do que o valor recebido pelo Fluminense, campeão da Libertadores de 2023.