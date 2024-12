Botafogo é o quinto brasileiro a não chegar à final do Mundial; veja lista

Alvinegro sofre com desgaste, perde para o Pachuca, do México, por 3 a 0, nesta quarta-feira (11) e está eliminado da competição

Naquela ocasião, o Flamengo perdeu do Al-Hilal na semifinal e deu adeus precoce ao sonho do bicampeonato mundial. Em jogo com dois pênaltis e expulsão de Gerson, o Rubro-Negro perdeu por 3 a 2 e ficou com o terceiro lugar ao superar o Al-Ahly.

2020 – Palmeiras

O time paulista perdeu na disputa pelo terceiro lugar. Diante do Al-Ahly, a equipe de Abel Ferreira, afinal, jogou mal, empatou por 0 a 0 no tempo normal e perdeu nos pênaltis por 3 a 2. Antes, foi derrotado pelo Tigres, do México, por 1 a 0 na semifinal.

Atlético – 2013

Com Ronaldinho Gaúcho, o time mineiro perdeu por 3 a 1 para o Raja Casablanca na semifinal do Mundial. Na disputa pelo terceiro lugar, o Galo, entretanto, venceu o Guangzhou Evergrande, da China, por 3 a 2.

Internacional – 2010

Em 2010, o Internacional, afinal, foi o primeiro clube do Brasil a perder uma semifinal da competição da Fifa. O time gaúcho enfrentava na ocasião o Mazembe, do Congo. Com gols de Kabangu e Kaluyituka, já na etapa final da partida, o Mazembe eliminou o Inter, frustrando o sonho do bicampeonato da competição. O Inter ficou com o terceiro lugar, ao vencer o Seongnam, por 4 a 2.