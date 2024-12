Fortaleza conquista R$ 40,9 milhões em premiação ao finalizar Série A 2024 na 4ª colocação

Leão do Pici venceu o Internacional por 3 a 0 em último jogo do Brasileirão na tarde deste domingo, 8, na Arena Castelão

O Fortaleza encerrou mais um ano na Série A do Brasileirão somando novos milhões na conta. Isso porque com a vitória diante do Internacional na tarde deste domingo, 8, na Arena Castelão por 3 a 0, com dois gols de Moisés e um de Tinga, o Tricolor do Pici finalizou o torneio nacional na 4ª colocação e alcançou a premiação de R$ 40,9 milhões.

