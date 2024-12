Saiba a tabela do Botafogo na Copa Intercontinental 2024

Com a conquista da Libertadores, no último sábado, o Botafogo se classificou para a Copa Intercontinental, antigo Mundial de Clubes. O Alvinegro, afinal, vai enfrentar o Pachuca, do México, na quarta-feira, 11 de dezembro, às 14h (de Brasília), no estádio 974, em Doha, no Qatar.

Com formato diferente de 2023, o Botafogo, aliás, ainda não chega à decisão se vencer a partida. Caso passe pelos mexicanos, o Glorioso terá pela frente o Al Ahly, do Egito, pela Challenger Cup, também em Doha, no dia 14 de dezembro.