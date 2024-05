Adaptado ao Rio de Janeiro, Artur Jorge completa um mês de Botafogo

No início de abril, Artur Jorge arrumou as malas, despediu-se do Sporting Braga, deixou Portugal, passou na França para apertar a mão de John Textor, cruzou o Oceano Atlântico e desembarcou, então, no Rio de Janeiro, onde encontrou uma equipe no mesmo dia de uma estreia na fase de grupos da Copa Libertadores. Um mês depois da apresentação oficial, no Estádio Nilton Santos, o treinador bracarense do Botafogo, hoje líder isolado do Campeonato Brasileiro, caiu, enfim, nas graças da torcida e viu uma uma expressão bem peculiar viralizar nas redes sociais: “o dedo do Artur Jorge”. Ele mesmo riu de uma pergunta que mencionou, involuntariamente, o meme.

A brincadeira não ganharia eco se não houvesse um bom retrospecto para bancar o treinador minhoto. São cinco vitórias consecutivas em três competições diferentes. Neste período, o treinador mudou o esquema tático (do 4-3-3 para o 4-2-4), superou críticas pelas derrotas nas duas primeiras partidas e implementou uma outra forma de jogo. Um futebol no qual a bola passa mais de pé em pé do que em transições verticais. Foi assim, por exemplo, que o Glorioso triunfou sobre o Vitória, na última quinta-feira (2), pela Copa do Brasil. Aliás, Artur Jorge vai tornando-se uma antítese do Botafogo de 2023 com seu estilo arrojado. E, para melhorar o pacote, ainda acertou a defesa: dois gols sofridos em cinco compromissos do recorte de invencibilidade.

“A característica da equipe é recuperar a bola em zonas altas, para obrigar o adversário a definir mal. Temos que criar, portanto, a mística das vitórias. Meu objetivo é fazer um Botafogo dominante, que agrade a quem está vendo o jogo e que procure o espetáculo. Queremos essa linha de atuação no Botafogo. O futebol é espetáculo. Há um caminho para tornar o time ainda mais forte”, entende Artur Jorge.