Romero ganha prêmio e promete ʽmelhor versãoʼ para o Botafogo

Romero sai do banco para ajudar na construção da jogada que originou o gol do triunfo do Botafogo sobre o Vitória

Recém-contratado pelo Botafogo, o meia Romero entrou em campo no segundo tempo e ajudou a mudar a cara do Glorioso no triunfo sobre o Vitória por 1 a 0, nesta quinta-feira (2), no Estádio Nilton Santos, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Com participação no gol e bom desempenho, o paraguaio ganhou, das mãos da patrocinadora máster do Glorioso, o prêmio de melhor jogador da partida. Uma espécie de “craque da galera”. No Jogada10, aliás, o atleta guarani levou a melhor nota.

“A ideia é mostrar minha melhor versão. Esses minutos me ajudam muito a seguir crescendo, conhecendo meus companheiros. A ideia é somar minutos e ficar bem fisicamente”, disse o meia estrangeiro, em entrevista à TV Botafogo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O meia substituiu o uruguaio Hernández, durante a segunda etapa, no Colosso do Subúrbio. Apesar da boa performance, Romero, exigente consigo mesmo, ainda tem a meta de ficar 100% fisicamente.