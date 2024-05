Botafogo x Corinthians, pelo Brasileirão Feminino: onde assistir, escalações e arbitragem

O sinal de alerta está ligado no Glorioso. Com apenas uma vitória em oito jogos, o Botafogo ocupa a preocupante 13ª posição, com sete pontos ganhos.

Em situações opostas na temporada, Botafogo e Corinthians se enfrentam nesta segunda-feira (6) pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo será no Estádio Nilton Santos e a bola começa a rolar a partir das 16h30 (de Brasília).

Além do baixo desempenho, a pressão está imensa no clube, pois na rodada passada, o Alvinegro acabou derrotado no clássico diante do Flamengo por 3 a 2.

Como chega o Corinthians

Principal força da modalidade no Brasil, o Corinthians está na liderança do torneio, com 22 pontos. Em nove jogos disputados, a equipe venceu oito.

Inclusive, na última rodada, o Timão mostrou a sua força fora de casa e derrotou o Atlético-MG por 3 a 1. Anteriormente, goleou o Fluminense por 5 a 0.