Botafogo decepciona. Perde para o Bahia e a liderança do Brasileirão

Há poucas certezas na vida. A morte, os impostos e a hora em que o Botafogo decepciona e entrega a liderança do Campeonato Brasileiro. Em 2023, o balde de água fria veio mais cedo. Precisamente, neste domingo (5), em pleno Estádio Nilton Santos, pela quinta rodada. Diante da torcida, o Glorioso, após cinco triunfos consecutivos, perdeu para o Bahia por 2 a 1, novamente, com Hugo de vilão.

O Bahia só não assume a liderança porque o Athletico-PR tem um saldo de gols melhor. Os dois times têm dez pontos. O Botafogo é o terceiro, com nove.

Lateral do Botafogo, Hugo vira trunfo do Bahia

O Bahia teve em Hugo, do Botafogo, a sua melhor arma. Sabedor da deficiência defensiva do lateral-esquerdo, Ceni meteu Arias ali em cima do adversário para forçar o erro. Assim, o alvinegro repetiu sua “façanha” na Libertadores e meteu a mão na bola. Pênalti que Everaldo se encarregou de colocar lá dentro. No entanto, com mais intensidade e posse de bola, o Tricolor mereceu o placar. O Glorioso começou até disputando a pelota com o Esquadrão, mas se perdeu com ineficácia de Jeffinho e Luiz Henrique.