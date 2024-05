Barboza explica entrada como centroavante em Botafogo x Bahia

O Botafogo perdeu por 2 a 1 para o Bahia, na noite deste domingo (5), no Estádio Nilton Santos , pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Quando a equipe sofreu o segundo gol, o técnico Atrur Jorge colocou o zagueiro Alexander Barboza entrasse em campo, mas como centroavante. Após o jogo, o argentino explicou a ideia do técnico ao colocá-lo fora de posição.

Altura de Barboza ajudou na decisão

Com 1,93 de altura, Barboza normalmente é bom no jogo aéreo e incomoda os defensores adversários. Neste domingo, entretanto, a estratégia acabou não dando certo, já que o Botafogo deixou o campo sem conseguir pelo menos o empate. Por fim, o jogador disse se a sua entrada, pelo contrário, causou algum problema tático no restante do time.

“Não mudou. No mais, todos estavam em suas posições. E criamos boas oportunidades, conseguimos muitas faltas. Além disso acho que sofremos um pênalti. Depois precisamos ver”, concluiu.

