Artur Jorge diz que Botafogo retomará sequencia de vitórias

O técnico Artur Jorge não encarou a derrota por 2 a 1 do Botafogo para o Bahia, neste domingo (5), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, como terra arradada. Pelo contrário, elogiou a atutude e a atuação do time mesmo com o revés. Além disso, afirmou que, assim como a sequência de cinco vitórias acabou diante do Tricolor de Aço, outra série vitoriosa começará na quarta-feira (8), diante da LDU, pela Libertadores.

“Podemos avaliar que fizemos um bom jogo. Tivemos algumas chances, sofremos um gol em um lance que bateu no braço do nosso zagueiro já no fim do primeiro tempo. Isso tem um impacto emocional, mas nossa reação foi rápida, fomos em busca, tivemos um gol pra mim mal anulado e depois conseguimos fazer outro. Portanto não vai ser essa derrota que vai ter impacto emocional e na expectativa, esperança e a vontade de ganhar o próximo jogo. Vamos nos preparar para levantar e vencer. Vamos começar uma nova sequência de vitórias quarta-feira”, projetou.