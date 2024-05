Gregore analisa concorrência no Botafogo e relembra passagem pelo Bahia: ‘Meu coração é botafoguense’

Botafogo e Bahia se enfrentam no próximo domingo (05/05), no Nilton Santos, pela quinta rodada do Brasileirão

Na última quarta-feira (01/05), Gregore iniciou em campo como titular no Nilton Santos e apresentou uma boa atuação no jogo entre Botafogo e Vitória, pela Copa do Brasil. O volante é um dos reforços do clube para temporada e vem sendo utilizado por Artur Jorge em 2024. O jogador atua em uma posição muito concorrida, mas acredita que essa disputa é positiva e sadia.

Botafogo x Bahia

Aliás, Botafogo e Bahia se enfrentam neste domingo (05/05), às 18h30 (de Brasília), no Nilton Santos, pela quinta rodada do Brasileirão. Gregore defendeu as cores tricolores nos últimos anos e construiu uma história bonita no Nordeste. No entanto, ele afirma que seu coração agora é alvinegro.

“O meu coração agora é o botafoguense, né? Eu defendo as cores do Botafogo agora. Minha passagem no Bahia foi muito boa, mas agora minha cabeça que está aqui”, afirmou Gregore.