Ferroviário recebe Sousa-PB em confronto direto por vaga nas quartas do Nordestão

Tubarão da Barra recebe o Dinossauro na noite desta quarta-feira, 26, no PV, e precisa vencer para avançar ao mata-mata do torneio regional e embolsar R$ 550 mil

Pela segunda vez em três temporadas, o Ferroviário pode fazer história e avançar às quartas de final da Copa do Nordeste. Para isso, basta vencer o confronto direto diante do Sousa-PB, nesta quarta-feira, 26, a partir das 21h30min, no Estádio Presidente Vargas, pela rodada final do Grupo A da competição, para se garantir no G-4 e ir ao mata-mata, com uma premiação de R$ 550 mil.

A primeira e — até agora — única vez que o Tubarão da Barra se classificou entre os oito melhores do Nordestão foi em 2023, quando ficou na terceira posição da chave e passou para as quartas de final, em que foi eliminado pelo Fortaleza por 4 a 0. No ano passado, o time coral caiu ainda na Eliminatória do torneio e não chegou à fase de grupos.