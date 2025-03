Em fim de contrato com Ferroviário, Allanzinho deve se apresentar ao Fortaleza em abril

Atacante Allanzinho no jogo Ferroviário x Ceará, no PV, pelo Campeonato Cearense 2025 / Crédito: Lucas Emanuel/FCF

Principal destaque do Ferroviário no início de 2025, Allanzinho vive a reta final da passagem pela Barra do Ceará antes de rumar para o Pici. O atacante de 24 anos tem contrato com o Tubarão até o próximo dia 31 e deverá disputar mais dois jogos antes de ir para o Fortaleza, ao qual se apresentará em abril, apurou o Esportes O POVO. Após o fim da participação no Campeonato Cearense, com a derrota por 2 a 1 para o Maracanã na disputa de terceiro lugar, no último sábado, 15, o Ferroviário não pretende liberar o camisa 11 de maneira antecipada e conta com ele para as partidas contra CRB, na próxima sexta-feira, 21, no Rei Pelé, em Maceió (AL), e Sousa-PB, ainda sem data marcada, ambas pelo Nordestão.

O acerto do Leão com Allanzinho ocorreu logo após a semifinal do Estadual, em que estavam em lados opostos no Clássico das Cores, e o clube do Pici vai aproveitar a janela de transferências dos Estaduais para registrar o atacante no próximo mês — o período de contratação segue até 11 de abril.