Nos pênaltis, Maracanã vence Ferroviário e avança à segunda fase da Copa do Brasil

Em um duelo cearense repleto de emoção, o Maracanã fez história ao eliminar o Ferroviário da Copa do Brasil. O Bicolor venceu nos pênaltis por 5 a 4 e avançou para a segunda fase do torneio nacional. No tempo normal, encerrado em 1 a 1, Luan Lucas marcou para o Azulão, enquanto Ciel balançou as redes para o Peixe no estádio Domingão, em Horizonte, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Além do avanço esportivo, o clube conquistou um prêmio de R$ 1 milhão pela vitória. Somando esse valor aos R$ 830 mil recebidos apenas pela participação, o Alviceleste acumula um total de R$ 1,83 milhão na competição nacional. O Tubarão também faturou a premiação pela presença na primeira fase.

O duelo na RMF começou equilibrado no primeiro tempo. O Alviceleste teve mais posse de bola, enquanto a equipe comandada por Tiago Zorro apostava em seu já tradicional modelo de jogo: forte defesa e contra-ataques velozes, especialmente com Allanzinho, grande nome da equipe neste início de temporada.

Na volta do intervalo, o cenário ficou mais favorável ao Peixe. Com a vantagem no placar, a equipe de Zorro soube administrar o jogo, mantendo a posse de bola e correndo poucos riscos. No ataque, porém, o time se poupou, já pensando na maratona de jogos que terá pela frente. Essa posição da equipe, porém, deu margem para o Bicolor crescer na partida e aos 32 minutos Luan Lucas, que havia ficado perto de igualar o placar no primeiro, não desperdiçou desta vez. O embate, portanto, foi para os pênaltis, onde o time foi melhor. Luan Lucas, Jairo, Leandro, Hugo Freitas e Mateus Taumaturgo fizeram os gols do Maracanã. No Ferroviário, Ciel, Gharib, Rikelmy, Wesley Junio e Allanzinho foram à marca da cal. Gharib foi o único que desperdiçou, o que acabou sendo determinante.