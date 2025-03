Ciel comemora fim do jejum de gols e almeja classificação do Ferroviário no Nordestão

A importante vitória do Ferroviário sobre o CRB, na sexta-feira passada, 21, que colocou a equipe coral no G-4 do Grupo A da Copa do Nordeste, passou diretamente pelos pés do atacante Ciel, balançou as redes duas vezes e garantiu o triunfo por 2 a 1. O camisa 99 celebrou o fim do jejum de quase um mês sem gols e agora almeja a classificação para as quartas de final do torneio regional para repetir o feito de 2023.

Antes de encarar o Galo da Pajuçara, o jogador de 42 anos tinha marcado pela última vez no empate por 1 a 1 com o Maracanã, pela primeira fase da Copa do Brasil, em 26 de fevereiro — o Tubarão acabou eliminado nos pênaltis. Na semana passada, no Rei Pelé, em Maceió (AL), Ciel anotou uma vez no primeiro tempo e outra na segunda etapa.