Na estreia de Zorro, Ferroviário vence nos pênaltis e avança na Pré-Copa do Nordeste

O confronto eliminatório, com a bola rolando, teve dois tempos distintos, com o Santa Cruz-RN dominando a primeira etapa, enquanto o Ferroviário foi melhor na etapa final

O técnico Tiago Zorro deixou sua marca com uma classificação nos pênaltis logo na estreia pelo Ferroviário, precisando evocar a bravura de seu tradicional homônimo das telonas. Sob o comando do português, o Tubarão da Barra empatou em 0 a 0 com a bola rolando, diante do Santa Cruz-RN, na noite deste sábado, 4, no estádio Presidente Vargas, e deixou a desejar na atuação, em especial no primeiro tempo, mas garantiu sua vaga na segunda fase da Pré-Copa do Nordeste nas penalidades, ganhando por 7 a 6.



A classificação coral foi marcada por um duelo movimentado, mas sem gols com a bola rolando. Em campo, o Ferroviário não confirmou o favoritismo e deixou claro que o entrosamento precisa ser trabalhado, mas conseguiu abrir a temporada de 2025 com o pé direito nos pênaltis. O goleiro Sivaldo foi crucial no tempo regulamentar e nos pênaltis, defendendo uma das cobranças adversárias. O time potiguar ainda acertou uma penalidade na trave.