Lucero sofre estiramento muscular e é desfalque do Fortaleza contra Coritiba

O Fortaleza tem um desfalque importante na partida contra o Coritiba. O atacante Lucero sofreu um estiramento muscular em posterior da coxa direita e não está disponível diante do time paranaense, de acordo com boletim médico do clube divulgado antes do jogo deste domingo, 23.



O centroavante argentino foi substituído aos 18 minutos da partida diante do San Lorenzo, na última quinta-feira, 20, após uma dividida. O jogador iniciou tratamento médico ainda no estádio Nuevo Gasómetro, na Argentina. Para a vaga, o técnico Vojvoda escalou Silvio Romero.



Sobre o assunto Com falhas defensivas, Fortaleza empata em 3 a 3 com Esmac-PA pelo Brasileirão Feminino A2

Coritiba x Fortaleza ao vivo pelo Brasileirão Série A 2023; siga transmissão

Escalação: como Coritiba e Fortaleza vão a campo pelo Brasileirão

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Além do camisa 9, o departamento médico possui outros três atletas. A ausência mais recente é a de Thiago Galhardo, que não atuou contra a equipe argentina pela Sul-Americana. Ele trata de um trauma torácico com edema em arco costal.



O goleiro João Ricardo sofreu uma lesão muscular no adutor da coxa esquerda. Já o atacante Pedro Rocha realiza pós-operatório após lesão ligamentar no joelho esquerdo.



Tags