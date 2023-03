Ceará anuncia contratação de Erick Pulga, destaque do Ferroviário

O Ceará anunciou oficialmente a contratação de Erick Pulga como reforço até o fim da temporada de 2025. O atacante ganhou destaque na atual temporada atuando pelo Ferroviário, sendo peça fundamental da equipe do técnico Paulinho Kobayashi.

O Alvinegro adquiriu 50% dos direitos econômicos de Pulga, além de 10% do direito de vitrine em uma venda futura do atacante de 22 anos. Os valores da negociação não foram confirmados pelo Vovô.

O jovem atleta será integrado ao elenco alvinegro nos próximos dias, para que assim possa iniciar os trabalhos com o treinador Gustavo Morínigo e comissão técnica.

Ao lado do centroavante Ciel, Erick Pulga foi um dos protagonistas do Ferroviário nas boas campanhas na Copa do Nordeste e Campeonato Cearense. Ao todo, o atleta disputou 22 partidas, marcou nove gols e deu três assistências. Ele, inclusive, é o artilheiro do Nordestão com cinco tentos, ao lado de Lucero e Luciano Juba.

