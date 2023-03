Erick, do Ceará, é líder em assistências entre jogadores das Séries A e B do Brasileiro

Um dos destaques do Ceará na temporada 2023, o atacante Erick é líder em assistências entre todos os jogadores dos times das Série A e B do Campeonato Brasileiro. O levantamento é do site Sofascore, especializada em escaltes.

São 10 passes para gol, pela contagem do Sofascore, em um intervalo de 16 partidas, com Erick tendo sido titular em 11. Consequentemente, ele também lidera esse ranking internamente e se somar com os seis gols marcados, torna-se também líder em participações em gols do Vovô neste ano.

Atrás dele está o centroavante Vitor Gabriel, com 10 participações e em gols (seis tentos e quatro assistências), seguido por Guilherme Castilho, que não deu nenhum passe para gol, mas balançou as redes adversárias oito vezes, sendo o artilheiro do Vovô.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ainda segundo o Sofascore, pelos número que possui, Erick tem uma participação em gol a cada 64 minutos jogados. Ele tem 1.027 minutos em campo.

Tags