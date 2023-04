Nicolas fala sobre pressão no Ceará e exalta torcida: "Surreal"

O Ceará apresentou, de forma oficial, o atacante Nicolas como reforço do time nesta sexta-feira, 28. Em Porangabuçu, o novo jogador do Vovô elogiou a torcida e comentou sobre a pressão de jogar no clube.



“O ser humano é motivado a desafios e, muitas vezes, à pressão. É uma pressão positiva, tenho certeza que qualquer jogador gosta de jogar com uma torcida dessa. Fui olhar o primeiro jogo da final da Copa do Nordeste, entrei no Castelão e é surreal. A torcida, a atmosfera. Se pedisse para eu entrar em campo, estar lá dentro, com certeza eu estaria”, ressaltou.

Sobre o assunto Nicolas enaltece Ceará e revela: "Meu desejo de vir sempre foi grande"

Ceará define logística para jogo contra ABC e final do Nordestão; confira

Ronaldo Fenômeno coloca Ceará como favorito para conquistar título da Série B

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Vivendo suas primeiras semanas na equipe, o centroavante falou acerca da história e grandeza do Vovô, além de agradecer a recepção do staff e funcionários.

“A gente conhece a história, a grandeza do clube. As surpresas foram positivas quando cheguei aqui. Staff, condições de trabalho, uma equipe totalmente prestativa desde a rouparia até a presidência. Fui muito bem recebido.”

Características

Cercado de grande expectativa por parte da torcida, o camisa 9 marcou 29 gols em 96 partidas pelo Goiás, clube que defendia desde 2021. Com isso, ele detalhou, durante a apresentação, suas características e disse como pode ajudar o Vovô ao decorrer do ano.

“Eu sou um centroavante que gosta muito de sair (da área), de contribuir na parte de construção (de jogo). Tenho muita a presença da área, gosto de estar próximo do gol para fazer meus gols. Tenho uma característica de ser aguerrido, não desistir nunca.”



Tags