Final do Nordestão: venda de ingressos para torcida do Ceará inicia nesta sexta (28/04)

Os bilhetes para a torcida do Alvinegro de Porangabuçu serão comercializados a partir das 19h01min desta sexta-feira, 28. O Vovô visita o Sport na noite da próxima quarta-feira, 3 de maio, pelo segundo jogo da final do Nordestão

O Sport-PE divulgou informações sobre a venda dos ingressos para o duelo diante do Ceará, marcado para a próxima quarta-feira, 3 de maio, às 21 horas, pela segunda partida da final do Nordestão, na Ilha do Retiro (Recife-PE). As entradas para a torcida alvinegra (visitante) estarão disponibilizadas apenas a partir das 19h01min desta sexta-feira, 28.

Não haverá venda presencial para os torcedores cearenses. Portanto, aqueles que quiserem garantir vaga na grande final, terão de comprar os bilhetes através do site “maiordonordeste.com.br”, no valor de R$ 100,00 (inteira) e R$ 50,00 (meia).

A carga total de ingressos reservados para os apoiadores do escrete de Porangabuçu é de 3.051. Os alvinegros ficarão situados no setor “Arquibancada do Placar”, da Ilha do Retiro.

Disputando o título da Copa do Nordeste 2023, Ceará e Sport se enfrentaram pelo primeiro encontro da finalíssima do torneio no último dia 19, no Castelão. O Alvinegro venceu por 2 a 1, gols de Castilho e Vitor Gabriel, com David Ricardo (contra) descontando para a equipe pernambucana.

Pelo regulamento, nenhum time joga com vantagem de dois resultados iguais para ficar com a taça. Assim, o Ceará será campeão com qualquer vitória ou qualquer empate no tempo normal. Caso o Alvinegro seja derrotado por um gol de diferença - independentemente do placar - a decisão será na disputa de pênaltis.

Para o Sport ser campeão no tempo normal, apenas com vitória em casa por dois ou mais gols de diferença.



