Ceará embarca para jogos contra ABC e final diante do Sport com apoio da torcida

Com dois jogos fora de casa em sequência, o time do Ceará embarcou no início da tarde deste sábado, 29, para Natal, com 30 atletas na delegação. Neste domingo, 30, o Vovô enfrenta o ABC pela 3ª rodada da Série B do Brasileiro e na quarta-feira, 3, vai encarar o Sport-PE em Recife pela volta da final da Copa do Nordeste.

Muitos alvinegros compareceram ao aeroporto de Fortaleza como forma de incentivo ao clube, que vai iniciar um trabalho com o técnico Eduardo Barroca e precisa começar a pontuar na Série B, de preferência com vitória, mas também tem a missão de trazer para casa a terceira Orelhuda, após ter construído vantagem de jogar pelo empate no jogo de ida, no Castelão.

Sem desfalques por lesão ou suspensão, o Ceará levou força máxima para os dois jogos. Ficaram de fora apenas os recém-contratados Léo Santos e Zé Ricardo, que ainda não estrearam. O primeiro treinava com o grupo, mas por opção ficou em Fortaleza, quando o volante precisou fazer uma cirurgia no pé esquerdo e vai cumprir período pós-operatório.

Depois que enfrentar o ABC-RN no Frasqueirão, na noite de domingo, o Ceará viaja de ônibus para Camaragibe, interior de Pernambuco, e ficará lá até terça-feira, 2, se preparando para o jogo contra o Sport no centro de treinamento do Retrô. A decisão do Nordestão será na Ilha do Retiro, às 21 horas de quarta-feira.

Confira a lista de relacionados do Ceará:

Goleiros - Richard, Aguilar, Bruno Ferreira, André Luiz

Zagueiros - Luiz Otávio, Tiago Pagnussat, Gabriel Lacerda, David Ricardo

Laterais - Warley, William Formiga, Danilo Barcelos, Michel Macedo

Volantes - Caíque, William Maranhão, Arthur Rezende, Richardson

Meias - Jean Carlos, Léo Rafael, Chay Guilherme Castilho, Pedro Lucas

Atacantes - Álvaro, Luvannor, Janderson, Hygor Cléber, Nicolas, Vitor Gabriel, Pedrinho, Erick, Erick Pulga



