Ceará está invicto desde 2015 em confrontos contra o ABC

Desde então foram seis partidas, com quatro vitórias do Alvinegro do Porangabuçu e dois empates. Todos os resultados positivos foram válidos pela Segundona

O Ceará visita o ABC neste domingo, 30, às 18 horas, pela Série B. A última derrota que o clube cearense sofreu no confronto contra o adversário potiguar foi em 2014, quando o Elefante da Frasqueira venceu por 1 a 0. Naquele ano, o Vovô terminou o campeonato em 8º lugar, com 57 pontos.

Desde então foram seis partidas, com quatro vitórias do Alvinegro do Porangabuçu e dois empates. Todos os resultados positivos foram válidos pela Segundona. Os dois jogos mais recentes, que terminaram em igualdade, ocorreram pela fase de grupos da Copa do Nordeste: em 2020 (0 a 0) e 2021 (1 a 1).

Na última quinta-feira, 27, o ABC empatou com o Grêmio em 1 a 1 e foi eliminado da Copa do Brasil, com o placar agregado de 3 a 1 para a equipe do Rio Grande do Sul. Com isso, o Alvinegro Potiguar amarga quatro jogos sem vencer e só um gol marcado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Próximo rival do Ceará na Série B, ABC é eliminado da Copa do Brasil

Final do Nordestão: venda de ingressos para torcida do Ceará inicia neste sábado (29/04)

Bruno Ferreira diz que Ceará é o maior desafio da carreira: "Oportunidade da vida"

Estreia do novo comandante

Após a demissão de Gustavo Morínigo, o Ceará anunciou Eduardo Barroca como novo treinador. Barroca fará sua estreia pelo Alvinegro no domingo. Na competição nacional, ele soma 24 partidas e 44,44% de aproveitamento. Apesar de ter conquistado dois acessos, seus trabalhos no torneio nunca tiveram mais de nove jogos.

Na próxima quarta, 3, Barroca terá pela frente o segundo jogo da final da Copa do Nordeste, contra o Sport. Na partida de ida, ainda com Morínigo, o Vovô venceu por 2 a 1 no Castelão, com gols de Guilherme Castilho e Vitor Gabriel.



Por Esaú Souza/Especial para O POVO

Tags