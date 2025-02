Classificação, quadrangular do rebaixamento e Clássico-Rei: os cenários da 5° rodada do Cearense

Ferroviário, Tirol, Floresta, Maracanã, Barbalha, Iguatu e Horizonte disputam a classificação para a fase eliminatória e lutam contra o quadrangular do rebaixamento, que já conta com o Cariri

A última rodada da fase de grupos do Campeonato Cearense de 2025 é aguardada desde a revelação das datas e jogos do torneio estadual. O motivo não se omite: Ceará e Fortaleza se enfrentam no primeiro Clássico-Rei de um ano que pode contar com até nove confrontos por competições diferentes. Contudo, a rodada derradeira contará ainda com diversos cenários de luta por classificações à fase mata-mata, que evitam ainda a presença no quadrangular do rebaixamento.

Ao todo, serão cinco jogos no sábado, 8, às 16h30min. No grande duelo da quinta rodada, Vovô e Leão se enfrentam no primeiro jogo realizado na Arena Castelão na atual temporada, com a melhor campanha da primeira fase em disputa. Nos outros confrontos, uma grande disputa pela classificação à segunda fase: o Cariri – único time que já está no quadrangular de rebaixamento – enfrenta o Ferroviário, o Tirol recebe o Floresta, Maracanã enfrenta o Barbalha e o Horizonte visita o Iguatu.