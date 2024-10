Bruno Ferreira cresce como titular no Ceará e celebra: "Oportunidade da minha vida"

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL - 08.09.2024: Bruno Ferreira. Ceará x Vila Nova. Arena Castelão, campeonato brasileiro série B. (Foto: Aurélio Alves / O POVO) Crédito: AURÉLIO ALVES

Com a lesão de Richard, que está fora do restante da temporada, coube a Bruno Ferreira a missão de assumir a titularidade da meta do Ceará. Contratado em 2023, após ser o melhor goleiro do Campeonato Gaúcho pelo Caixas-RS, o atleta viveu um período de altos e baixos com o Vovô. Em sua chegada — cercada de expectativa devido ao seu histórico no Grená —, o arqueiro assumiu a posição, devido, também, a outra contusão do camisa 1 do Alvinegro de Porangabuçu. Na virada da temporada, porém, acabou ficando na reserva, por conta do retorno do ídolo alvinegro. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Neste um ano de clube, Bruno acumulou 27 jogos com a camisa alvinegra, tendo sido campeão do Campeonato Cearense 2024. Além do jogador, o Vovô possui em seu elenco Fernando Miguel — também lesionado —, Luiz Danyel e Maycon Cleiton. Força da torcida e pensamento no Sport Além da sua trajetória, no momento com a imprensa, Bruno falou sobre a importância da torcida do Ceará na luta pelo time para conseguir o acesso à Série A do Brasileiro. O time possui a melhor média de público da Série B, além de possuir os três maiores públicos da competição. "Já foi provado que eles (torcida) são importantes para nós. Têm momentos difíceis, que o jogo está complicado, mas dentro de campo nós sentimos a energia e a vibração. O adversário sente a pressão. O apoio deles é essencial para nós, dentro de fora de casa. Precisamos deles para conseguir o acesso".

No próximo jogo, porém, o Alvinegro não contará com a maior parte do estádio ao seu favor. Pelo contrário. Na segunda-feira, 7, às 21 horas, o clube enfrenta o Sport, em Recife, provavelmente na Ilha do Retiro, casa do clube pernambucano. Bruno falou sobre a estratégias que podem ser adotados para sair vencedor, enfatizando a dificuldade do clássico nordestino. "Sabemos que a Série B é uma competição complicada. Acredito que temos que ter uma equipe sólida, que saiba se defender, e nos momentos certos do jogo aproveitar a chances. Se a gente conseguir matar o jogo lá e defender bem, é o básico do futebol.