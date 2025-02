Primeiro Clássico-Rei de 2025 marca retorno de Ceará e Fortaleza ao Castelão

Último jogo no Gigante da Boa Vista ocorreu no dia 8 de dezembro, quando Fortaleza disputou a última rodada do Brasileirão de 2024 diante do Internacional

A última vez que as equipes jogaram no principal estádio do Estado foi no final do ano passado. O Ceará disputou a penúltima rodada da Série B de 2024 diante do América-MG no dia 18 de novembro e, com um gol de Saulo Mineiro, encaminhou o acesso à Série A que foi confirmado uma semana depois após empate em 0 a 0 diante do Guarani fora de casa.

A Arena Castelão volta a abrir as suas arquibancadas ao torcedor cearense neste final de semana. No sábado, 8, o Gigante da Boa Vista será palco do primeiro Clássico-Rei de 2025, quando Fortaleza e Ceará se enfrentam às 16h30min, pela quinta e última rodada da fase de grupos do Campeonato Cearense 2025.

O Fortaleza foi o último a jogar no Gigante da Boa Vista em 2024, quando recebeu o Internacional no dia 8 de dezembro, pela última rodada da Série A. Com dois gols de Moisés e um de Tinga, o Tricolor bateu o Colorado por 3 a 0 e finalizou o Brasileirão na quarta colocação .

Agora, os times chegam para o primeiro Clássico-Rei do ano já classificados para a semifinal do certame estadual. O Fortaleza confirmou a classificação direta para a penúltima fase da competição após vitória em 1 a 0 diante do Floresta. Com o triunfo, a equipe chegou de maneira isolada ao topo do Grupo B com 12 pontos contabilizados em quatro jogos. Com a mesma pontuação, o Ceará alcançou a classificação pela liderança do Grupo A após uma goleada de 5 a 0 diante do Barbalha.

O embate não deverá ser mais tranquilo para os times por conta disso, já que se trata do primeiro grande jogo dos clubes na atual temporada. Antes disso, os dois entram em campo em partidas menores pela Copa do Nordeste.

O Fortaleza enfrenta o Sport nesta terça-feira, 4, às 21h30min, na Ilha do Retiro. Já o Ceará entra em campo na quarta-feira, 5, às 21h30min, contra o CSA. Ambas as partidas são válidas pela segunda rodada da fase de grupos do certame regional.