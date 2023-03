Por solicitação de Ceará e Fortaleza, duelos das semifinais do Cearense terão exame antidoping

A Federação Cearense de Futebol (FCF) informou que os duelos de volta das semifinais do Campeonato Cearense terão exame antidoping. A solicitação foi feita por Ceará e Fortaleza.

Leão e Vovô serão os responsáveis pelo custo por serem os mandantes das partidas. Segundo apurou o Esportes O POVO, o valor varia conforme o laboratório, mas deve ser entre R$ 6 mil e R$ 8 mil para cada um dos clubes.

O Alvinegro do Porangabuçu enfrenta o Iguatu no sábado, 18, às 16 horas. Já o Tricolor do Pici encara o Ferroviário no domingo, 19, às 18h30min. Ambos os confrontos acontecem na Arena Castelão.

Uma equipe médica estará na Arena Castelão nos dois dias. O exame laboratorial consiste em coletar uma amostra de sangue ou de urina de algum atleta logo após o término da partida, para descobrir se há utilização de alguma substância indevida.

Os embates também contarão com a tecnologia do VAR na versão light, ou seja, com quantidade reduzida de câmeras. A FCF paga os custos do equipamento, enquanto os clubes mandantes, Ceará e Fortaleza, dividem as despesas de pessoal.

Arbitragem dos duelos

Leo Simão, árbitro CBF, será responsável por apitar o embate entre Vovô e Azulão. O árbitro Adriano Barros será responsável pelo comando da tecnologia ao lado de Eleutério Felipe Marques. Já no jogo entre Leão e Tubarão da Barra terá arbitragem do experiente César Magalhães. Magno Cordeiro será o árbitro de vídeo, enquanto Nailton Oliveira, que tem o escudo FIFA, será o AVAR.



