Com golaços, Iguatu e Ceará empatam pela semifinal do Campeonato Cearense

Iguatu e Ceará abriram as semifinais do Campeonato Cearense 2023 com um belo jogo. Apesar do gramado ruim e do tempo abafado, as equipes brigaram e finalizaram o embate com um empate em 1 a 1 na manhã deste domingo, 12, no estádio Morenão, em Iguatu. Guilherme Castilho abriu o placar para o Vovô aos seis minutos e Leonardo Reis deixou tudo igual aos 34. Ambos os golaços ocorreram no primeiro tempo.



Com o resultado, a decisão de quem será o finalista do certame estadual fica para o jogo de volta, que ocorre no próximo sábado, 18. As equipes se enfrentam às 18 horas na Arena Castelão.

Como foi a partida entre Iguatu e Ceará

A partida entre Iguatu e Ceará, válida pelo jogo de ida do Campeonato Cearense, foi agitada desde os minutos iniciais. Mandante do duelo e campeão da Taça Padre Cícero, o Azulão, que tentava ditar o ritmo da partida, assustou o Vovô logo aos dois minutos. Em uma boa chegada pela esquerda de Richard, a equipe tentou abrir o placar com a dupla Caxito e Leonardo Reis, mas o goleiro alvinegro espalmou a bola, que em seguida foi para fora.

A chegada do adversário não intimidou o Alvinegro, no entanto, e logo aos seis minutos a equipe conseguiu abrir o placar. Após uma saída errada da zaga iguatuense, Vitor Gabriel protegeu a bola e Guilherme Castilho só teve o trabalho de finalizar, sem chances de defesa para o goleiro Marcelo.

Apesar do tento tomado, o Iguatu não se acomodou e seguiu em busca de controlar a partida, embora pouco assustasse a meta de Richard. Nessa dinâmica, o Ceará não pressionava tanto, mas tentava ser assertivo quando tinha a bola. Aos 22 minutos, após receber um bom lançamento, Vitor Gabriel teve a oportunidade de ampliar a vantagem, mas acabou finalizando para fora e um impedimento foi sinalizado logo depois.

Do lado do Alvinegro, quem também tentava marcar, especialmente em escanteio, era o zagueiro Tiago Pagnussat, mas foi o Iguatu quem conseguiu balançar as redes pela segunda fez no embate. Aos 34 minutos, após uma boa chegada pelo lado esquerdo do goleiro Richard, uma das principais zonas utilizadas pela equipe, Leonardo Reis foi derrubado na área, mas o jogador conseguiu dar uma bicicleta mesmo caído e deixou tudo igual no marcador.

Com o empate no placar, o Iguatu passou a gostar ainda mais da partida, enquanto o Ceará passou a ter mais cautela. O Vovô ainda teve a oportunidade de ampliar o placar nos acréscimos, quando Talisson cometeu falta na entrada da grande área. No entanto, a cobrança feita por Arthur Rezende bateu na barreira e foi para fora.



Segundo tempo

A segunda etapa de Iguatu e Ceará começou com mudança no enredo. O Ceará tentava tomar as rédeas do jogo, enquanto o Iguatu começava a sentir cansaço e executava mudanças na escalação por conta disso. As alterações deram um novo fôlego para o grupo mandante, que logo voltou a ter um pouco mais a bola.

Aos 16 minutos, a equipe comandada por Washington Luiz teve uma grande chance, mas Tiago Pagnussat salvou o Alvinegro afastando a bola de perto da linha do gol. Em resposta, Morínigo também fez alterações na escalações, que também surtiram efeito.

Caíque, que entrou no Vovô na vaga de Arthur Rezende, finalizou de longe e obrigou o goleiro Marcelo a fazer uma grande defesa. Além disso, o ataque do Ceará passou a pressionar mais a defesa do Ceará quando o time tinha a posse defensiva. Sem se abater, o Iguatu também aparecia jogo, ameaçando a meta de Richard.

Ambas as equipes seguiram criando oportunidades e ameaçando a meta adversária, mas o placar do embate não foi alterado até o apito final.

