Fortaleza luta até o fim e arranca empate do Ferroviário na semifinal do Cearense

No duelo de tricolores rumo à final do Campeonato Cearense, a igualdade no placar prevaleceu. Ferroviário e Fortaleza empataram em 1 a 1 na Arena Castelão, na noite deste domingo, 12 de março. Com direito a emoção do começo ao fim, o Tubarão da Barra saiu na frente no primeiro tempo e o Leão empatou nos últimos minutos da partida. Com o empate, nenhuma das equipes leva vantagem para o jogo de volta da semifinal do Estadual.

Como foi a partida entre Ferroviário e Fortaleza

O “Clássico das cores” começou com as equipes buscando bastante o ataque. O Fortaleza, apesar de estar na condição de visitante, contou com forte apoio da torcida e tomou as primeiras ações ofensivas. Mesmo com o Leão com maior posse, o Ferroviário ainda assim buscou escapar em jogadas rápidas, principalmente com Erick Pulga.

Aos 11 minutos, o Tricolor conseguiu avançar com bons toques de bola da defesa até o campo adversário. Ao receber na entrada da área, Thiago Galhardo tentou dar uma de garçom, cruzando para o meio da área onde estava Pochettino. O volante, no entanto, não alcançou e desperdiçou a melhor chance até ali na partida.

Com o passar do tempo, o Ferroviário conseguiu equilibrar o confronto. Prova disso é que aos 20 minutos foi a vez de Deysinho assustar os torcedores tricolores de lado a lado. O atacante entrou na área livre, ficando cara a cara com João Ricardo. O goleiro do Fortaleza, porém, fechou o ângulo e garantiu o zero no placar. Daquele momento em diante, o jogo ficou morno e com muitos passes incompletos.

Após jogada individual de Guilherme pela esquerda, o jogo voltou a ficar animado, com o Leão conseguindo uma falta a poucos centímetros da grande área. Crispim foi para a cobrança, finalizando direto e forçando o goleiro Douglas Dias a espalmar para fora. Na sequência, ainda com o Leão no ataque, o próprio Crispim foi para o escanteio.

O levantamento, porém, foi muito forte e a bola sobrou no outro lado para Marcelo Benevenuto, que é obrigado a recuar até Caio Alexandre. O zagueiro tentou sair jogando, mas errou o passe, dando de bandeja novo contragolpe para o Ferrão.

Pulga recebeu na linha de fundo pela esquerda e tocou para o meio, onde Lincoln encheu o pé em cima de João Ricardo, que rebateu para frente. A bola ficou viva até sobrar na marca do pênalti para Felipe Guedes, aos 38 minutos, finalizar com a perna esquerda sem dar chance de defesa. Primeiro marcado com a camisa coral, o gol foi dedicado por Guedes ao seu filho Davi, internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), desde a última quarta-feira, 8. “Esse gol vai para ele”, disse o camisa 8 na saída para o intervalo.

O prejuízo para o time de Juan Pablo Vojvoda poderia ter sido pior, já que aos 47 minutos Éder Lima, sozinho, desperdiçou passe açucarado de Ciel ao cabecear para fora. O 1 a 0 no placar persistiu. Na volta para o segundo tempo, o Fortaleza continuou com a bola e buscou colocar pressão.

Em escanteio da direita aos 15 minutos, Crispim lançou para o meio e os defensores do Ferrão não conseguiram afastar para longe. Com a bola rondando a área, Benevenuto fez o pivô e tocou para Yago Pikachu chutar de fora. Provando sua boa fase, Douglas se esticou para fazer uma bela defesa.

Para reverter o placar, Vojvoda realizou várias substituições. Tirou Lucas Sasha, Pochettino, Guilherme e Yago Pikachu para as entradas de Hércules, Romarinho, Lucero e Calebe. Inclusive, a saída de Pikachu chamou atenção, pois o meia chegou a ser vaiado ao deixar o campo.

As mudanças realmente surtiram efeito no finalzinho da partida, quando aos 44 minutos Romarinho recuperou bola no campo de defesa e arrancou para o ataque. O jogador mandou de três dedos para Calebe na direita, que tocou para Silvio Romero finalizar da entrada da área.

Douglas ainda defendeu, mas espalmou para direita, onde Lucero estava livre esperando o rebote. De perna esquerda, o argentino empurrou a bola para a rede, garantindo o empate ao Fortaleza.

O próximo duelo entre as equipes acontece no próximo domingo, 19 de março, às 18h30min, novamente no Castelão.



