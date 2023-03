Vina manda recado para Erick Pulga, que negocia com Ceará: "Em breve no nosso"

O meio-campista Vina, emprestado pelo Ceará ao Grêmio, elogiou o atacante Erick Pulga, após vitória do time gaúcho contra o Ferroviário. Em publicação nas redes sociais, o camisa 11 do Tricolor também comentou a negociação envolvendo o atacante do Tubarão da Barra e o Ceará.

“Tamo junto, Erick Pulga. Brilha moleque! Tem um futuro brilhante e em breve no nosso…”, escreveu.

Erick Pulga respondeu o comentário de Vina. “Que honra irmão. Que Deus te abençoe sempre. Tu é fera demais, humildade sua é surreal mano”.

Nesta quinta-feira, 16, em Porto Alegre, o Tubarão foi derrotado por 3 a 0 pelo Grêmio em jogo da segunda fase da Copa do Brasil. Os gols da partida foram marcados por Bruno Alves, Suárez e Ferreira.

Negociação Pulga e Ceará

Conforme apurado pelo Esportes O POVO, Erick Pulga irá reforçar o Ceará na Série B do Campeonato Brasileiro. O Vovô deve pagar R$ 600 mil por 50% dos direitos econômicos do atleta.

Dona de 100% dos direitos econômicos do atleta, a Águia da Precabura explicou em nota que o Ferroviário receberá 30% de vitrine (R$ 180 mil) e permanecerá com 10% dos direitos econômicos do atleta caso a negociação do jogador ocorra até o dia 30 de outubro de 2023, data final do empréstimo do jogador ao Tubarão.



