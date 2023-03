Guilherme lamenta eliminação do Fortaleza, mas ressalta: "Domingo já temos uma decisão"

Tricolor do Pici encara o Ferroviário, no próximo domingo, 19, às 18h30min, na Arena Castelão, pelo jogo da volta da semifinal do Campeonato Cearense

O Fortaleza foi eliminado da Copa Libertadores, nesta quinta-feira, 16, no estádio General Pablo Rojas, no Paraguai, pelo Cerro Porteño. Em entrevista coletiva após a derrota, o atacante Guilherme lamentou a queda na competição nacional e destacou que é o momento de pensar no grupo. Ele reforçou ainda que a equipe, agora, já está focada na próxima decisão válida pelo Campeonato Cearense.

“Agora não é momento de pensar no Guilherme, é momento de pensar no todo. Como o professor falou, domingo já temos uma decisão. É descansar. Colocar as coisas boas que tivemos aqui (jogo contra o Cerro). Vamos acertar o que tiver para acertar e pode ter certeza que faremos um grande ano”, frisou.

“Tenho tido oportunidades que ele (Vojvoda) tem me dado. A gente tem pensado jogo a jogo, a gente tem conversado bastante. Eu fico feliz. Por mais que tenha sido um gol que não adiantou muita coisa. Mas já é um crescimento para o restante da temporada”, completou.

Mesmo com a eliminação na Libertadores, o Tricolor ainda garantiu uma vaga em uma competição internacional para a temporada de 2023. Por ter caído na fase 3, o Fortaleza irá disputar a fase de grupos da Copa Sul-Americana.

Decisão no Estadual

Sem tempo para lamentar, o Fortaleza já tem outra decisão pela frente. O time do Pici enfrenta o Ferroviário, em busca de classificação para a final do Campeonato Cearense. O duelo acontece no próximo domingo, 19, às 18h30min, na Arena Castelão. No confronto da ida, o Clássico das Cores terminou empatado em 1 a 1. Caso o placar permaneça igual no jogo da volta, a vaga será definida nos pênaltis.



