Morínigo não esconde dor por eliminação, mas ressalta: "Sábado temos outra decisão"

O treinador reconheceu que a derrota para o Ituano causa abatimento, mas que está convicto de que o time dará o máximo para conquistar a classificação à final do Cearense diante do Iguatu

O treinador Gustavo Morínigo não escondeu a dor pela eliminação sofrida pelo Ceará diante do Ituano na Copa do Brasil. Em entrevista coletiva, o comandante alvinegro lamentou diversas vezes a derrota nos pênaltis, mas ressaltou que o resultado não deve mudar o foco da equipe para a próxima decisão que há pela frente na temporada.

“A sensação é ruim, para todos nós. Estamos tristes, toda eliminação sempre vai doer para uma instituição que quer ganhar tudo, que quer alcançar os objetivos. Agora vamos olhar para este grupo, porque sábado temos outra decisão. Lamentamos muito, realmente. Mas reconheço que não conseguimos manter a vantagem que construímos no primeiro tempo e pagamos a consequência nos penais, onde é muita sorte, decisão e confiança dos jogadores. Seguimos e repito, lamentamos muito”, disse.

O foco agora é no Iguatu



A decisão pela qual Morínigo se refere é contra o Iguatu, no segundo jogo entre as equipes pela semifinal do Campeonato Cearense. Questionado sobre o clima no vestiário após a eliminação da Copa do Brasil, o treinador reconheceu que existe abatimento, mas também um sentimento de “fúria” para reverter este cenário no sábado, 18, na Arena Castelão.

“Acho que abatidos sim, mas furiosos também, e temos que utilizar isso para sábado entrarmos da melhor maneira. Vamos jogar com nossa torcida e estou absolutamente seguro de que cada um dos jogadores irá entregar tudo que sabem para conseguir o objetivo de chegar na final”, concluiu.



