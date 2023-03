Léo Simão apita Ceará x Iguatu pela semifinal do Campeonato Cearense

A Federação Cearense de Futebol divulgou nesta quinta-feira, 16, o quadro de árbitros para a partida entre Ceará e Iguatu. As equipes se enfrentam neste sábado, 18, às 16 horas, na Arena Castelão, para decidir quem será o finalista do Campeonato Cearense.

Leo Simão, árbitro CBF, será responsável por apitar o embate. Ele terá Nailton Júnior (FIFA) e Anderson Moreira de Farias (CBF), como auxiliares. Nessa etapa da competição, há a presença do VAR na versão light, ou seja, com quantidade reduzida de câmeras.

O árbitro Adriano Barros será responsável pelo comando da tecnologia ao lado de Eleutério Felipe Marques.

No jogo de ida, Ceará e Iguatu empataram em 1 a 1 no Morenão. Guilherme Castilho abriu o placar para o Vovô aos seis minutos e Leonardo Reis deixou tudo igual aos 34. Ambos os golaços ocorreram no primeiro tempo do jogo. Com isso, o duelo deste sábado, 16, será crucial para decidir quem enfrenta o melhor de Fortaleza x Ferroviário na final do Campeonato Cearense.



