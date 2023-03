"Não há tempo para lamentar", diz Castilho após eliminação do Ceará na Copa do Brasil

Já no sábado, 18, o Vovô encara o Iguatu, às 16 horas, na Arena Castelão, pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Cearense

O Ceará deu adeus à Copa do Brasil nesta quarta-feira, 15, após perder nos pênaltis para o Ituano. Após a eliminação, Guilherme Castilho destacou que a equipe lutou até o fim da partida e frisou que “não há tempo para lamentar”, uma vez que o Vovô já tem outra decisão pela frente. O autor do gol alvinegro contra a equipe paulista ressaltou que o time de Porangabuçu, agora, vai em busca do título do Campeonato Cearense.

“Lutamos e brigamos até o fim! Não há tempo para lamentar, sábado temos uma decisão e contamos com a nossa maior força, nossa torcida, para buscarmos a classificação e ir em busca do título. Vamos juntos, vozão”, escreveu em suas redes sociais.

Com a derrota, o Alvinegro de Porangabuçu também perdeu a premiação de R$ 2,1 milhões. Portanto, a equipe deixa a Copa do Brasil com R$ 2,65 milhões, referentes à participação nas duas primeiras fases do campeonato.

Decisão no Estadual

Sem tempo para lamentar a queda na competição nacional, o Ceará, agora, já tem de se preparar para mais uma decisão, desta vez pelo Campeonato Cearense. O Vovô encara o Iguatu, no próximo sábado, às 16 horas, na Arena Castelão, em busca de uma vaga na final do certame. A diretoria alvinegra fez promoção em cinco setores da arquibancada, com ingressos a partir de R$ 10.

No jogo de ida, os times empataram em 1 a 1, no estádio Morenão. Em caso de uma nova igualdade no placar, a classificação será decidida nos pênaltis.



