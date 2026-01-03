Quando começa Série B de 2026? Fortaleza e Ceará voltam à disputa

Quando começa a Série B de 2026? Fortaleza e Ceará voltam à disputaEdição reunirá 20 clubes, terá formato mantido e marca o retorno de Fortaleza e Ceará à segunda divisão nacional; confira datas
A Série B do Campeonato Brasileiro de 2026 já tem datas definidas e marca um ano atípico para o futebol cearense.
A competição terá início no dia 21 de março e será encerrada em 28 de novembro, com Fortaleza e Ceará entre os participantes após o rebaixamento da Série A de 2025.
A edição será a 45ª da história da Série B e contará com 20 clubes na disputa por quatro vagas de acesso à Série A de 2027, além da luta contra o rebaixamento à Série C.
Assim como a Série A, a Série B terá aumento na duração do campeonato em 2026. O torneio começa uma semana após o fim dos campeonatos estaduais, o que amplia o período de disputa ao longo do ano.
O formato da competição será mantido, com pontos corridos em turno e returno, totalizando 38 rodadas.
Ao fim do campeonato, os quatro primeiros colocados garantem acesso à elite do futebol brasileiro, enquanto os quatro últimos são rebaixados.
Fortaleza e Ceará na Série B
Fortaleza e Ceará entram na Série B de 2026 como dois dos clubes de maior peso da competição.
As equipes cearenses foram rebaixadas da Série A de 2025, ao lado de Juventude e Sport, e passam a integrar um campeonato marcado pela forte presença de clubes tradicionais.
O retorno à segunda divisão representa um desafio esportivo e financeiro para os dois times, que terão calendário extenso, viagens frequentes e um nível elevado de competitividade ao longo da temporada.
Clubes participantes e acessos
Além de Fortaleza e Ceará, a Série B de 2026 contará com equipes que garantiram acesso a partir da Série C de 2025.
Subiram a Ponte Preta, campeã da terceira divisão, o Londrina, vice-campeão, além de Náutico e São Bernardo. Este último conquistou o primeiro acesso à Série B de sua história.
A composição do campeonato reforça o peso histórico da edição, que reúne clubes tradicionais do futebol brasileiro e equipes em ascensão no cenário nacional.
Times que competirão na Série B 2026:
- América-MG;
- Athletic Club;
- Atlético-GO;
- Avaí;
- Botafogo-SP;
- Ceará;
- CRB;
- Criciúma;
- Cuiabá;
- Fortaleza;
- Goiás;
- Juventude;
- Londrina;
- Náutico;
- Novorizontino;
- Operário-PR;
- Ponte Preta;
- São Bernardo;
- Sport;
- Vila Nova
Ano decisivo para o futebol cearense
Com início em março e encerramento apenas no fim de novembro, a Série B de 2026 exigirá regularidade e planejamento de Fortaleza e Ceará ao longo de uma das temporadas mais longas da história recente da competição.
Para os dois clubes, o campeonato representa a principal chance de retorno à Série A e a retomada de protagonismo no cenário nacional.