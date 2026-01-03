Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Quando começa Série B de 2026? Fortaleza e Ceará voltam à disputa

Edição reunirá 20 clubes, terá formato mantido e marca o retorno de Fortaleza e Ceará à segunda divisão nacional; confira datas
Atualizado às Autor Luciana Cartaxo
Luciana Cartaxo Autor
Tipo Notícia

A Série B do Campeonato Brasileiro de 2026 já tem datas definidas e marca um ano atípico para o futebol cearense.

A competição terá início no dia 21 de março e será encerrada em 28 de novembro, com Fortaleza e Ceará entre os participantes após o rebaixamento da Série A de 2025.

A edição será a 45ª da história da Série B e contará com 20 clubes na disputa por quatro vagas de acesso à Série A de 2027, além da luta contra o rebaixamento à Série C.

 

Assim como a Série A, a Série B terá aumento na duração do campeonato em 2026. O torneio começa uma semana após o fim dos campeonatos estaduais, o que amplia o período de disputa ao longo do ano.

O formato da competição será mantido, com pontos corridos em turno e returno, totalizando 38 rodadas.

Ao fim do campeonato, os quatro primeiros colocados garantem acesso à elite do futebol brasileiro, enquanto os quatro últimos são rebaixados.

Fortaleza e Ceará na Série B

Fortaleza e Ceará entram na Série B de 2026 como dois dos clubes de maior peso da competição.

As equipes cearenses foram rebaixadas da Série A de 2025, ao lado de Juventude e Sport, e passam a integrar um campeonato marcado pela forte presença de clubes tradicionais.

O retorno à segunda divisão representa um desafio esportivo e financeiro para os dois times, que terão calendário extenso, viagens frequentes e um nível elevado de competitividade ao longo da temporada.

 

Clubes participantes e acessos

Além de Fortaleza e Ceará, a Série B de 2026 contará com equipes que garantiram acesso a partir da Série C de 2025.

Subiram a Ponte Preta, campeã da terceira divisão, o Londrina, vice-campeão, além de Náutico e São Bernardo. Este último conquistou o primeiro acesso à Série B de sua história.

A composição do campeonato reforça o peso histórico da edição, que reúne clubes tradicionais do futebol brasileiro e equipes em ascensão no cenário nacional.

Times que competirão na Série B 2026:

  • América-MG;
  • Athletic Club;
  • Atlético-GO;
  • Avaí;
  • Botafogo-SP;
  • Ceará;
  • CRB;
  • Criciúma;
  • Cuiabá;
  • Fortaleza;
  • Goiás;
  • Juventude;
  • Londrina;
  • Náutico;
  • Novorizontino;
  • Operário-PR;
  • Ponte Preta;
  • São Bernardo;
  • Sport;
  • Vila Nova

Ano decisivo para o futebol cearense

Com início em março e encerramento apenas no fim de novembro, a Série B de 2026 exigirá regularidade e planejamento de Fortaleza e Ceará ao longo de uma das temporadas mais longas da história recente da competição.

Para os dois clubes, o campeonato representa a principal chance de retorno à Série A e a retomada de protagonismo no cenário nacional.

