Quando começa Série B de 2026? Fortaleza e Ceará voltam à disputa

Fortaleza e Ceará entre os 20 clubes na disputa da Série B 2026 / Crédito: Samuel Setubal

A Série B do Campeonato Brasileiro de 2026 já tem datas definidas e marca um ano atípico para o futebol cearense.

A competição terá início no dia 21 de março e será encerrada em 28 de novembro, com Fortaleza e Ceará entre os participantes após o rebaixamento da Série A de 2025.



Ao fim do campeonato, os quatro primeiros colocados garantem acesso à elite do futebol brasileiro, enquanto os quatro últimos são rebaixados.

Fortaleza e Ceará na Série B Fortaleza e Ceará entram na Série B de 2026 como dois dos clubes de maior peso da competição. As equipes cearenses foram rebaixadas da Série A de 2025, ao lado de Juventude e Sport, e passam a integrar um campeonato marcado pela forte presença de clubes tradicionais.

