Pacheco aciona Fortaleza na Justiça por atraso de pagamentos e quer rescisão indireta

O jogador alega atraso em diversos pagamentos, incluindo salários, 13º, direito de imagem e luva. O valor cobrado pelo lateral no processo é de quase R$ 6 milhões

Na ação trabalhista, em que o lateral é representado pelo advogado Filipe Rino, é descrito que o Fortaleza não efetuou os pagamentos dos salários de novembro e dezembro, do 13º salário de 2025, do abono de férias gozadas de 2023/2024 (15 dias) e do direito de imagem de novembro e dezembro de 2025. Além disso, Pacheco cobra as parcelas de luvas dos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro, bem como as férias de 2024/2025, que ainda estariam pendentes.

O caótico final de temporada do Fortaleza ganhou mais um capítulo, desta vez na Justiça. O lateral-esquerdo Bruno Pacheco moveu uma ação contra o Tricolor do Pici cobrando R$ 5,9 milhões em dívidas, montante referente a uma série de alegações feitas pelo atleta, envolvendo atrasos de pagamento como salários, 13º, direito de imagem e parcelas de luvas.

Ainda de acordo com o processo, após Bruno Pacheco e o Fortaleza renovarem o vínculo contratual em agosto de 2024, que passou a ser válido até o final de 2026, ficou estipulado que o clube pagaria R$ 600 mil em luvas ao atleta durante 2025, em 12 parcelas de R$ 50 mil. No acordo firmado, o salário do jogador foi reajustado: passou a ser de R$ 150 mil neste ano e, a partir de 2026, aumenta para R$ 180 mil.

Bruno Pacheco quer a rescisão indireta com o Fortaleza



No processo, além de cobrar as dívidas trabalhistas, Bruno Pacheco também solicita a rescisão indireta do contrato com o Fortaleza, medida que pode ocorrer caso o clube não cumpra suas obrigações contratuais referentes à remuneração do atleta ou ao direito de imagem, por período igual ou superior a dois meses. O Esportes O POVO entrou em contato com o Leão do Pici, que optou por não se pronunciar no momento.

Assim, caso o pedido seja acatado pelo juiz, o lateral-esquerdo ficaria livre no mercado para assinar, sem custos, com qualquer outro clube. O Fortaleza, por sua vez, teria que arcar com a Cláusula Compensatória Desportiva, que consiste em seguir pagando o salário do jogador até o final do seu contrato – mesmo com ele atuando em outra equipe devido à rescisão indireta.

Para o Tricolor, isso representaria um custo mensal de R$ 180 mil, já que o salário de Bruno Pacheco sofrerá um acréscimo a partir de janeiro de 2026. Ao todo, o montante chegaria a R$ 2.160.000,00.