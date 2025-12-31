Pacheco aciona Fortaleza na Justiça por atraso de pagamentos e quer rescisão indireta

Pacheco aciona Fortaleza na Justiça por atraso de pagamentos e quer rescisão indiretaO jogador alega atraso em diversos pagamentos, incluindo salários, 13º, direito de imagem e luva. O valor cobrado pelo lateral no processo é de quase R$ 6 milhões
O caótico final de temporada do Fortaleza ganhou mais um capítulo, desta vez na Justiça. O lateral-esquerdo Bruno Pacheco moveu uma ação contra o Tricolor do Pici cobrando R$ 5,9 milhões em dívidas, montante referente a uma série de alegações feitas pelo atleta, envolvendo atrasos de pagamento como salários, 13º, direito de imagem e parcelas de luvas.
Na ação trabalhista, em que o lateral é representado pelo advogado Filipe Rino, é descrito que o Fortaleza não efetuou os pagamentos dos salários de novembro e dezembro, do 13º salário de 2025, do abono de férias gozadas de 2023/2024 (15 dias) e do direito de imagem de novembro e dezembro de 2025. Além disso, Pacheco cobra as parcelas de luvas dos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro, bem como as férias de 2024/2025, que ainda estariam pendentes.
Ainda de acordo com o processo, após Bruno Pacheco e o Fortaleza renovarem o vínculo contratual em agosto de 2024, que passou a ser válido até o final de 2026, ficou estipulado que o clube pagaria R$ 600 mil em luvas ao atleta durante 2025, em 12 parcelas de R$ 50 mil. No acordo firmado, o salário do jogador foi reajustado: passou a ser de R$ 150 mil neste ano e, a partir de 2026, aumenta para R$ 180 mil.
Bruno Pacheco quer a rescisão indireta com o Fortaleza
No processo, além de cobrar as dívidas trabalhistas, Bruno Pacheco também solicita a rescisão indireta do contrato com o Fortaleza, medida que pode ocorrer caso o clube não cumpra suas obrigações contratuais referentes à remuneração do atleta ou ao direito de imagem, por período igual ou superior a dois meses. O Esportes O POVO entrou em contato com o Leão do Pici, que optou por não se pronunciar no momento.
Assim, caso o pedido seja acatado pelo juiz, o lateral-esquerdo ficaria livre no mercado para assinar, sem custos, com qualquer outro clube. O Fortaleza, por sua vez, teria que arcar com a Cláusula Compensatória Desportiva, que consiste em seguir pagando o salário do jogador até o final do seu contrato – mesmo com ele atuando em outra equipe devido à rescisão indireta.
Para o Tricolor, isso representaria um custo mensal de R$ 180 mil, já que o salário de Bruno Pacheco sofrerá um acréscimo a partir de janeiro de 2026. Ao todo, o montante chegaria a R$ 2.160.000,00.
Os valores cobrados por Bruno Pacheco em detalhe:
- Salários atrasados (2 meses): R$ 300 mil
- Auxílio-moradia em atraso (2 meses): R$ 10 mil
- Direito de imagem em atraso (2 meses): R$ 200 mil
- Luvas em atraso (4 meses): R$ 200 mil
- 13º salário integral de 2025: R$ 150 mil
- Abono das férias gozadas de 2023/2024: R$ 25 mil
- Férias integrais de 2024/2025, acrescidas do terço constitucional: R$ 200 mil
- Condenação da Reclamada ao pagamento do FGTS, no valor de R$ 18 mil, além de multa de 40%, no montante de R$ 286.591,82
- Condenação da Reclamada ao pagamento da multa prevista no artigo 477 da CLT, no valor de R$ 150 mil
- Condenação da Reclamada ao pagamento da Cláusula Compensatória Desportiva, no valor de R$ 2.160.000,00
- Condenação da Reclamada ao pagamento das parcelas vincendas do contrato de imagem, no valor de R$ 1.440.000,00
- Condenação à sucumbência, no valor de R$ 774.688,77
Valor total da ação: R$ 5.914.280,59
