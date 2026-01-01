Antes de acionar a Justiça, Pacheco tentou rescisão amigável, mas Fortaleza negociava venda

Lateral-esquerdo Bruno Pacheco em treino do Fortaleza no Centro de Excelência Alcides Santos, no Pici / Crédito: Leonardo Moreira/Fortaleza EC

O lateral-esquerdo Bruno Pacheco moveu, na véspera do Ano-Novo, uma ação trabalhista contra o Fortaleza cobrando uma série de atrasos de pagamentos. O Esportes O POVO apurou que, antes de abrir o processo, o jogador fez reuniões com Marcelo Boeck, assessor executivo de futebol do clube, e pediu a rescisão contratual de forma amigável. Ainda segundo apurou o Esportes O POVO, Bruno Pacheco, que tem vínculo com o time tricolor até o final desta temporada, teve, inicialmente, o pedido de rescisão negado pelo Fortaleza, já que o clube tinha uma negociação em curso para vendê-lo. A reportagem também apurou com fontes ligadas ao Tricolor do Pici de que o lateral-esquerdo tinha ciência dessa possibilidade de transferência.