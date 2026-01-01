Antes de acionar a Justiça, Pacheco tentou rescisão amigável, mas Fortaleza negociava venda

Antes de acionar a Justiça, Pacheco tentou rescisão amigável, mas Fortaleza negociava vendaO Esportes O POVO apurou que o jogador chegou a fazer reuniões com Marcelo Boeck para solicitar sua rescisão
O lateral-esquerdo Bruno Pacheco moveu, na véspera do Ano-Novo, uma ação trabalhista contra o Fortaleza cobrando uma série de atrasos de pagamentos. O Esportes O POVO apurou que, antes de abrir o processo, o jogador fez reuniões com Marcelo Boeck, assessor executivo de futebol do clube, e pediu a rescisão contratual de forma amigável.
Ainda segundo apurou o Esportes O POVO, Bruno Pacheco, que tem vínculo com o time tricolor até o final desta temporada, teve, inicialmente, o pedido de rescisão negado pelo Fortaleza, já que o clube tinha uma negociação em curso para vendê-lo. A reportagem também apurou com fontes ligadas ao Tricolor do Pici de que o lateral-esquerdo tinha ciência dessa possibilidade de transferência.
O jogador optou por não esperar o desfecho da negociação e deu início a uma ação trabalhista contra o clube, que deve pouco mais de R$ 1 milhão entre salários atrasados, 13º, férias, FGTS, auxílio moradia, luvas e direito de imagem. Vale destacar que, para 2026, Bruno Pacheco tem um custo fora dos padrões de uma Série B, o que, por si só, já seria um fator de empecilho para mantê-lo no elenco.
Afinal, somando o salário do lateral, que sofreu um reajuste para 2026, passando de R$ 150 mil para R$ 180 mil — algo acordado na renovação contratual do atleta, firmada em 2024 —, e o direito de imagem, que é de R$ 120 mil, o montante chega a R$ 300 mil por mês.
Agora, além de cobrar as pendências de pagamentos, que incluem dois meses de salários, 13º, direito de imagem, FGTS, férias, auxílio-moradia e parcelas de luvas — totalizando uma dívida superior a R$ 1 milhão —, Bruno Pacheco também requer a rescisão indireta do contrato com o Leão do Pici.
Isso significa que, caso o pedido seja acatado pelo juiz, o lateral-esquerdo ficaria livre no mercado para assinar, sem custos, com qualquer outro clube. O Fortaleza, por sua vez, teria de arcar com a Cláusula Compensatória Desportiva, que consiste em seguir pagando o salário do jogador até o final do seu contrato — mesmo com ele atuando em outra equipe devido à rescisão indireta.
A medida é válida quando um clube não cumpre suas obrigações contratuais referentes à remuneração do atleta ou ao direito de imagem por um período igual ou superior a dois meses. Para o Tricolor, arcar com a Cláusula Compensatória representaria um custo mensal de R$ 180 mil, referente ao salário de Bruno Pacheco, totalizando R$ 2.160.000,00 de prejuízo.
O Esportes O POVO entrou em contato com o Fortaleza e aguarda a resposta do clube para atualizar a matéria.