Série B 2025 do Brasileirão: tudo sobre o campeonato brasileiro

A primeira rodada da Série B do Brasileirão acontece nesta sexta-feira, 4 de abril / Crédito: Reprodução/Lucas Figueiredo/CBF

A rodada de abertura da Série B 2025 do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão, aconteceu nesta sexta-feira, 4 de abril. Ao todo, 20 equipes disputam as quatro primeiras colocações, que garantem o acesso à elite do futebol brasileiro em 2026. SIGA o canal de Esportes do O POVO no WhatsApp A segunda divisão do Brasileirão teve início oficial em 1971, mas só passou a ser disputada com regularidade a partir da década de 1980. Em 2024, na última edição do torneio, o campeão foi o Santos, que participou da competição pela primeira vez em sua história.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Para a temporada de 2025, entram na disputa Athletico-PR, Atlético-GO, Criciúma e Cuiabá, rebaixados da Série A em 2024; além de Athletic-MG, Ferroviária, Remo e Volta Redonda, promovidos da Série C. Junto ao Santos, também subiram para a Série A Mirassol, Ceará e Sport, oriundos da Série B de 2024. Entre as equipes que deixam a Série B por rebaixamento à Série C em 2025 estão os paulistas Guarani, Ponte Preta e Ituano. Fechando o grupo dos rebaixados está o Brusque. Brasileirão 2025: VEJA quais times participam da Série A e B do Brasileiro Brasileirão da Série B 2025: estreantes e recordes

A edição de 2025 contará com um estreante: o Athletic-MG, clube centenário, que passou a operar como Sociedade Anônima do Futebol (SAF) e conquistou dois acessos consecutivos até alcançar a Série B.

A Ferroviária e o Volta Redonda retornam à competição após longos períodos de ausência — 30 e 27 anos, respectivamente. Já o Remo volta à Série B após quatro anos, tendo participado pela última vez em 2021. Entre os clubes mais tradicionais da competição, destacam-se o CRB, com 32 participações, e América-MG e Vila Nova, ambos com 26 edições disputadas. Entre as equipes com mais títulos, que são dois, América-MG, Coritiba, Goiás e Paysandu, vão competir visando a terceira conquista. Brasileirão da Série B 2025: novidades no regulamento

Inspirada por ligas internacionais como a Premier League, a CBF anunciou mudanças no papel dos gandulas. Agora, 15 bolas ficarão posicionadas ao redor do gramado, cada uma sobre um cone.

Os jogadores poderão pegá-las diretamente desses pontos, enquanto os gandulas ficarão responsáveis apenas por repor as bolas nos cones. A medida visa aumentar o tempo de bola rolando. Jael critica ex-companheiros de Ceará por envolvimento em esquema de apostas; CONFIRA

Outra alteração relevante diz respeito à inscrição de jogadores. Os clubes devem registrar, no mínimo, 30 atletas até 30 de março. O limite máximo é de 50 jogadores, com prazo final até 12 de setembro. Até 19 de setembro, serão permitidas até oito substituições na lista de inscritos.