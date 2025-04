Campeões da Série B do Brasileirão: veja os times com mais títulos

A Série B 2025 começa em abril com três jogos de estreia, recordes curiosos, lista completa de campeões e times que mais foram vices

/ Crédito: Reprodução/ Rodrigo Corsi/ via Federação Paulista de Futebol (FDF)

Entre os campeões da Série B, o recorde de títulos é relativamente baixo: as equipes mais vitoriosas conquistaram apenas dois troféus. Goiás, América-MG, Coritiba, Botafogo, Paysandu, Palmeiras e Red Bull Bragantino são os times que mais vezes levantaram a taça da competição.

A Série B do Brasileirão 2025 iniciou nesta sexta-feira, 4, com três jogos: Goiás x Amazonas, Paysandu x Athletico-PR e Criciúma x Operário-PR.

A sensação de não conseguir o título com uma segunda colocação, para muitas equipes pode se tornar uma frustação, porém, na segunda divisão apesar disso ainda assim conseguiriam algo de positivo, que é a aprovação para a Série A.

Na edição mais recente, em 2024, o campeão foi o Santos , que estreou na Série B naquela temporada. O Alvinegro Praiano conquistou o título com 68 pontos, apenas um a mais que o Mirassol, que terminou em segundo lugar com 67 pontos.

Vitória terá de pagar cláusula caso queira Carlinhos contra o Flamengo; ENTENDA



Mas, o CSA foi a equipe que mais vezes ficou com a segunda colocação da Série B, com quatro oportunidades, e atrás vem o Santa Cruz, com três vices, os dois times porém, nunca venceram um título da competição.