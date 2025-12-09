Veja quem serão os adversários de Ceará e Fortaleza na Série B de 2026

Placa e bola do Campeonato Brasileiro Série B 2024 / Crédito: Higor Basso / Novorizontino

Após serem rebaixados para a Série B, Fortaleza e Ceará enfrentarão, além de 18 concorrentes ao acesso, o desafio de reformular e reconstruir a história numa divisão inferior. Os dois irão participar de quatro campeonatos e terão o período da Copa do Mundo para descansar e treinar.

Com data de início marcada para 21 de março e encerramento em 28 de novembro, a Segundona contará com clubes de quatro regiões diferentes no país, sendo elas:

Nordeste: Ceará , CRB, Fortaleza , Náutico e Sport



, CRB, , Náutico e Sport Sudeste: América-MG, Athletic, Botafogo-SP, Novorizontino, Ponte Preta e São Bernardo



Sul: Juventude, Avaí, Criciúma, Londrina e Operário-PR



Centro-Oeste: Atlético-GO, Cuiabá, Goiás e Vila Nova Ceará e Fortaleza não jogam a Série B juntos desde 2009 Crédito: Samuel Setubal 20 times disputarão as quatro primeiras colocações que, ao final da 38ª rodada, serão recompensados com a elite do futebol brasileiro. Ceará, Fortaleza, Juventude e Sport descenderam da Série A; São Bernardo, Ponte Preta, Náutico e Londrina vieram da terceira divisão. Os outros 12 oponentes são remanescentes na Segundona de 2025. Calendário para 2026

Lucas Sasha, volante do Fortaleza, caído no chão, em lamento, por gol do Vasco no Castelão Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO O Campeonato Cearense está previsto para começar em 10 de janeiro, abrindo com a partida entre Floresta e Ceará, além do Clássico das Cores entre Ferroviário e Fortaleza, com previsão para um dia depois. A final do certame deve ocorrer até 8 de março.

Fora das competições internacionais, o Leão e o Vovô terão a chance de conquistar o tetracampeonato da Copa do Nordeste à partir de 25 de março, encerrando em 7 de junho. O atual campeão Bahia estará de fora, pois se classificou para a fase prévia da Libertadores. Uma vez que, um clube garante participação em uma disputa internacional o mesmo não compete regionalmente, segundo o novo regulamento da CBF. Em 18 de fevereiro, a primeira fase da Copa do Brasil larga sem nenhum integrante da Série A, já que estes devem estrear somente na quinta fase. Será o primeiro ano em que a final será decidida em jogo único. Com a Copa do Mundo prevista entre os dias 11 de junho e 19 de julho, a Série B do Campeonato Brasileiro terá uma pausa durante o período.