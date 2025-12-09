Veja quem serão os adversários de Ceará e Fortaleza na Série B de 2026

Veja quem serão os adversários de Ceará e Fortaleza na Série B de 2026Desde 2009 os clubes cearenses não jogam juntos a Segundona; saiba data de início
Após serem rebaixados para a Série B, Fortaleza e Ceará enfrentarão, além de 18 concorrentes ao acesso, o desafio de reformular e reconstruir a história numa divisão inferior. Os dois irão participar de quatro campeonatos e terão o período da Copa do Mundo para descansar e treinar.
Com data de início marcada para 21 de março e encerramento em 28 de novembro, a Segundona contará com clubes de quatro regiões diferentes no país, sendo elas:
- Nordeste: Ceará, CRB, Fortaleza, Náutico e Sport
- Sudeste: América-MG, Athletic, Botafogo-SP, Novorizontino, Ponte Preta e São Bernardo
- Sul: Juventude, Avaí, Criciúma, Londrina e Operário-PR
- Centro-Oeste: Atlético-GO, Cuiabá, Goiás e Vila Nova
20 times disputarão as quatro primeiras colocações que, ao final da 38ª rodada, serão recompensados com a elite do futebol brasileiro. Ceará, Fortaleza, Juventude e Sport descenderam da Série A; São Bernardo, Ponte Preta, Náutico e Londrina vieram da terceira divisão. Os outros 12 oponentes são remanescentes na Segundona de 2025.
Calendário para 2026
O Campeonato Cearense está previsto para começar em 10 de janeiro, abrindo com a partida entre Floresta e Ceará, além do Clássico das Cores entre Ferroviário e Fortaleza, com previsão para um dia depois. A final do certame deve ocorrer até 8 de março.
Fora das competições internacionais, o Leão e o Vovô terão a chance de conquistar o tetracampeonato da Copa do Nordeste à partir de 25 de março, encerrando em 7 de junho. O atual campeão Bahia estará de fora, pois se classificou para a fase prévia da Libertadores. Uma vez que, um clube garante participação em uma disputa internacional o mesmo não compete regionalmente, segundo o novo regulamento da CBF.
Em 18 de fevereiro, a primeira fase da Copa do Brasil larga sem nenhum integrante da Série A, já que estes devem estrear somente na quinta fase. Será o primeiro ano em que a final será decidida em jogo único.
Com a Copa do Mundo prevista entre os dias 11 de junho e 19 de julho, a Série B do Campeonato Brasileiro terá uma pausa durante o período.
Reformulação dupla
A última vez em que os dois elencos cearenses jogaram a segunda divisão foi na temporada de 2009. Na ocasião, o Vovô conquistou o acesso em 3º lugar com 68 pontos, enquanto o Leão foi rebaixado para a Série C em 18º lugar com 38 pontos.
A janela de transferências terá início em 5 de janeiro e fechará em 3 de março. No segundo turno, abrirá novamente após a final da Copa em 20 de julho e encerrará em 11 de setembro.