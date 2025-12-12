Clubes querem reduzir número de rebaixados para Série B

Internacional e Bragantino, por exemplo, são os que apoiam redução e argumentam que clubes sofrem "instabilidade" quando caem

A CBF iniciou discussões para o Campeonato Brasileiro 2026. Uma delas é o debate sobre o número de rebaixados para Série B do Brasileirão. Internacional e Bragantino, por exemplo, desejam reduzir de quatro para três clubes. No entanto, a entidade ainda não bateu o martelo sobre o tema e ainda quer escutar os clubes que disputar a Segunda Divisão, já que terão consequências. A informação é do “Uol”.

De acordo com argumento dos clubes, há um percentual de 20% de quem os times que caem ficam sob instabilidade esportiva e financeira. Além disso, entendem que torna o ambiente competitivo mais arriscado para projetos de médio e longo prazo.