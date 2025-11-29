Transmissão de Palmeiras x Flamengo: assistir ao vivo

Transmissão de Palmeiras x Flamengo: onde assistir à final da Libertadores 2025Em Lima, Palmeiras e Flamengo brigam pelo tetracampeonato e pelo maior prêmio da história da Libertadores. Veja onde acompanhar ao vivo
Palmeiras e Flamengo decidem neste sábado, 29 de novembro, às 18 horas (de Brasília), a final da Copa Libertadores 2025. O confronto será realizado no Estádio Monumental de Lima, no Peru.
Saiba onde acompanhar ao vivo a disputa pelo título do principal campeonato da América do Sul:
Onde assistir a final da Libertadores ao vivo
A final da Libertadores 2025 entre Palmeiras e Flamengo acontece às 18h (horário de Brasília), no Estádio Monumental de Lima, no Peru.
O duelo terá transmissão ao vivo na Globo (TV aberta), ESPN (TV fechada) e pelos serviços de streaming Disney+ e Paramount.
Na Globo, a narração será de Luís Roberto, com comentários de Caio Ribeiro e Júnior Maestro.
Palmeiras x Flamengo: como chegam na Libertadores 2025
Pela segunda vez na história da Libertadores, Palmeiras e Flamengo vão se enfrentar em uma final. Na primeira decisão, em 2021, o Verdão levou a melhor, vencendo por 2 a 1 na prorrogação.
Em confrontos diretos na competição, os rivais já se enfrentaram oito vezes, com três vitórias para cada lado e dois empates. Agora, em Lima, no Peru, as equipes voltam a se encontrar, desta vez valendo também o posto de primeiro clube brasileiro tetracampeão da Libertadores.
Sob o comando do técnico Abel Ferreira, o Palmeiras chega à final em alta após eliminar adversários tradicionais na fase mata-mata. A equipe alviverde apresenta uma campanha regular, com apenas uma derrota na competição. Na semifinal, o LDU Quito venceu o jogo de ida, mas, na volta, o Palmeiras superou os equatorianos por 4 a 0.
Já o Flamengo, treinado por Filipe Luís, chega à decisão após crescer de desempenho nas fases finais. A equipe rubro-negra venceu seus últimos quatro jogos na competição, incluindo a vitória sobre o Racing na semifinal.
Em duelo de gigantes brasileiros, Palmeiras e Flamengo se enfrentam neste sábado, 29 de novembro. Ambos miram o mesmo objetivo: o histórico tetracampeonato e o prêmio recorde de US$ 24 milhões.
Palmeiras x Flamengo - final da Libertadores 2025
- Data: sábado, 29 de novembro
- Local: Estádio Monumental de Lima, no Peru
- Horário: 18 horas (horário de Brasília)
- Árbitro: Darío Herrera
- Prêmio: US$ 24 milhões (R$ 136 milhões)
- Onde assistir ao vivo: Globo (TV aberta), ESPN (TV fechada), Disney+ (streaming) e Paramount (streaming)