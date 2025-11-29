Transmissão de Palmeiras x Flamengo: assistir ao vivo

Palmeiras e Flamengo voltam a disputar a final da Libertadores, repetindo o confronto de 2021 / Crédito: Cesar Greco / Ag. Palmeiras

Palmeiras e Flamengo decidem neste sábado, 29 de novembro, às 18 horas (de Brasília), a final da Copa Libertadores 2025. O confronto será realizado no Estádio Monumental de Lima, no Peru. Saiba onde acompanhar ao vivo a disputa pelo título do principal campeonato da América do Sul:

Onde assistir a final da Libertadores ao vivo

A final da Libertadores 2025 entre Palmeiras e Flamengo acontece às 18h (horário de Brasília), no Estádio Monumental de Lima, no Peru. O duelo terá transmissão ao vivo na Globo (TV aberta), ESPN (TV fechada) e pelos serviços de streaming Disney+ e Paramount. Na Globo, a narração será de Luís Roberto, com comentários de Caio Ribeiro e Júnior Maestro. Palmeiras x Flamengo: como chegam na Libertadores 2025 Pela segunda vez na história da Libertadores, Palmeiras e Flamengo vão se enfrentar em uma final. Na primeira decisão, em 2021, o Verdão levou a melhor, vencendo por 2 a 1 na prorrogação.