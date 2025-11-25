Filipe Luís pode ter sequência perfeita e repetir feito de Jorge Jesus pelo Flamengo

Filipe Luís pode ter sequência perfeita e repetir feito de Jorge Jesus pelo FlamengoEx-lateral tem a chance de conquistar o Brasileirão e a Libertadores na mesma semana, algo semelhante ao que o Mister vivenciou em 2019
Desde que assumiu o comando técnico do Flamengo, Filipe Luís tem impressionado pela seriedade, espírito vencedor e pelos bons resultados. Tanto que seis anos depois, o ex-lateral-esquerdo pode repetir o feito de um treinador que segue no coração do torcedor desde 2019: o mister Jorge Jesus.
Naquela temporada, o português foi essencial na conquista da Libertadores, 38 anos depois da mágica geração de Zico, Leandro, Júnior e cia. Uma virada sobre o River Plate que marcou todo flamenguista para sempre, com dois gols de Gabigol depois dos 85 minutos, no Peru. Dessa forma, quando tudo parecia se encaminhar para o aumento do jejum, o atacante mostrou que tem estrela e se consolidou como ídolo.
Novamente em Lima, mas agora à beira do campo, Filipe pode trazer a quarta estrela do torneio de clubes mais importante do continente para o Rubro-Negro. No sábado (29), diante do Palmeiras, às 18h (de Brasília), pode erguer a taça e ainda dar o troco da derrota de 2021, em Montevidéu. Vale lembrar que será um tira-teima entre dois tricampeões e quem vencer será o primeiro clube brasileiro com quatro troféus da Libertadores.
Títulos simultâneos e semana marcante
Menos de 24 horas depois da Glória Eterna de 2019, Jorge Jesus celebrou o título do Brasileirão. Na ocasião, o Palmeiras perdeu para o Grêmio por 2 a 1, em São Paulo, e sacramentou matematicamente a conquista daquele marcante elenco. Os jogadores estavam dentro do ônibus a caminho do Ninho do Urubu, na altura pelo Recreio dos Bandeirantes, quando souberam do resultado.
Nesta terça-feira (25), Filipe Luís pode repetir essa sequência perfeita do Mister e também ganhar dois títulos. Afinal, o Flamengo visita o Atlético na Arena MRV, às 21h30 (de Brasília), enquanto novamente o Alviverde terá pela frente o Imortal Tricolor, no mesmo horário.
Em caso de triunfo sobre o Galo e um tropeço dos comandados de Abel Ferreira, o treinador rubro-negro colocará mais um título no breve currículo como treinador. No sábado (29), se vier a Glória Eterna, Filipe iguala o Mister e confirmará seu nome no hall de ídolos também como comandante. Além disso, mostrará seu talento para o mundo, com um futuro promissor na nova profissão.
“Só penso no jogo contra o Atlético-MG daqui para frente. Sou muito racional, penso dia a dia, no que está no meu controle. Está longe ainda, não é o próximo jogo. Então, só penso em vencer o Atlético-MG, fazer de tudo para ajudar a equipe a vencer”, disse Filipe Luís.