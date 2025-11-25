Filipe Luís pode ter sequência perfeita e repetir feito de Jorge Jesus pelo Flamengo

Ex-lateral tem a chance de conquistar o Brasileirão e a Libertadores na mesma semana, algo semelhante ao que o Mister vivenciou em 2019 / Crédito: Jogada 10

Desde que assumiu o comando técnico do Flamengo, Filipe Luís tem impressionado pela seriedade, espírito vencedor e pelos bons resultados. Tanto que seis anos depois, o ex-lateral-esquerdo pode repetir o feito de um treinador que segue no coração do torcedor desde 2019: o mister Jorge Jesus. Naquela temporada, o português foi essencial na conquista da Libertadores, 38 anos depois da mágica geração de Zico, Leandro, Júnior e cia. Uma virada sobre o River Plate que marcou todo flamenguista para sempre, com dois gols de Gabigol depois dos 85 minutos, no Peru. Dessa forma, quando tudo parecia se encaminhar para o aumento do jejum, o atacante mostrou que tem estrela e se consolidou como ídolo.

Novamente em Lima, mas agora à beira do campo, Filipe pode trazer a quarta estrela do torneio de clubes mais importante do continente para o Rubro-Negro. No sábado (29), diante do Palmeiras, às 18h (de Brasília), pode erguer a taça e ainda dar o troco da derrota de 2021, em Montevidéu. Vale lembrar que será um tira-teima entre dois tricampeões e quem vencer será o primeiro clube brasileiro com quatro troféus da Libertadores. Títulos simultâneos e semana marcante Menos de 24 horas depois da Glória Eterna de 2019, Jorge Jesus celebrou o título do Brasileirão. Na ocasião, o Palmeiras perdeu para o Grêmio por 2 a 1, em São Paulo, e sacramentou matematicamente a conquista daquele marcante elenco. Os jogadores estavam dentro do ônibus a caminho do Ninho do Urubu, na altura pelo Recreio dos Bandeirantes, quando souberam do resultado. Nesta terça-feira (25), Filipe Luís pode repetir essa sequência perfeita do Mister e também ganhar dois títulos. Afinal, o Flamengo visita o Atlético na Arena MRV, às 21h30 (de Brasília), enquanto novamente o Alviverde terá pela frente o Imortal Tricolor, no mesmo horário.