Lima vai receber final histórica da Libertadores, garante presidente da Conmebol

Autor AFP
A final da Copa Libertadores de 2025 entre Flamengo e Palmeiras, que será disputada em Lima, no Peru, em 29 de novembro, promete ser histórica: o vencedor se tornará o primeiro clube brasileiro a conquistar o torneio quatro vezes, como destacou nesta quarta-feira (12) o presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez.

"É uma partida que fará história", afirmou o dirigente máximo do futebol sul-americano em declarações à rádio peruana RPP, após uma reunião com o presidente peruano José Jerí no Palácio do Governo.

O jogo será disputado às 18h de Brasília no Estádio Monumental, que tem capacidade para 80 mil espectadores. 

Domínguez garantiu que o encontro com Jerí reafirmou o compromisso do Peru em sediar a final. "Hoje temos mais de 80% dos ingressos vendidos para o estádio, o que significa que haverá pelo menos 60 mil pessoas presentes", indicou o dirigente paraguaio.

Este estádio já sediou a primeira final em jogo único da Copa Libertadores em 2019, quando o Flamengo derrotou o River Plate por 2 a 1 com dois gols dramáticos de Gabigol aos 89 e 90+2 minutos.

Aquele time do Flamengo contava, entre outros, com o uruguaio Giorgian De Arrascaeta e Bruno Henrique, ambos ainda no clube carioca, além de Filipe Luís, atual técnico do clube e então lateral-esquerdo.

O campeão conquistará seu quarto título da Copa Libertadores.

O Flamengo já foi campeão em 1981, 2019 e 2022, enquanto o Palmeiras venceu em 1999, 2020 e 2021. Até o momento, nenhum clube brasileiro chegou ao tetracampeonato. Santos, São Paulo e Grêmio também possuem três títulos cada.

O recordista de títulos continua sendo o Independiente de Avellaneda, da Argentina, com sete conquistas (1964, 1965, 1972, 1973, 1974, 1975 e 1984).

