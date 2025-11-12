Lima vai receber final histórica da Libertadores, garante presidente da Conmebol

A final da Copa Libertadores de 2025 entre Flamengo e Palmeiras, que será disputada em Lima, no Peru, em 29 de novembro, promete ser histórica: o vencedor se tornará o primeiro clube brasileiro a conquistar o torneio quatro vezes, como destacou nesta quarta-feira (12) o presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez. "É uma partida que fará história", afirmou o dirigente máximo do futebol sul-americano em declarações à rádio peruana RPP, após uma reunião com o presidente peruano José Jerí no Palácio do Governo.

O jogo será disputado às 18h de Brasília no Estádio Monumental, que tem capacidade para 80 mil espectadores. Domínguez garantiu que o encontro com Jerí reafirmou o compromisso do Peru em sediar a final. "Hoje temos mais de 80% dos ingressos vendidos para o estádio, o que significa que haverá pelo menos 60 mil pessoas presentes", indicou o dirigente paraguaio. Este estádio já sediou a primeira final em jogo único da Copa Libertadores em 2019, quando o Flamengo derrotou o River Plate por 2 a 1 com dois gols dramáticos de Gabigol aos 89 e 90+2 minutos. Aquele time do Flamengo contava, entre outros, com o uruguaio Giorgian De Arrascaeta e Bruno Henrique, ambos ainda no clube carioca, além de Filipe Luís, atual técnico do clube e então lateral-esquerdo.