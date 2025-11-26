Filipe Luís lamenta empate com Atlético-MG, mas mira decisão da Libertadores

Flamengo e Palmeiras se enfrentam no próximo sábado, 29, na decisão da Libertadores / Crédito: Gilvan de Souza/Flamengo

Flamengo e Atlético-MG empataram por 1 a 1 na noite desta terça-feira, 25, na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG). Apesar de somar um ponto fora de casa, o técnico Filipe Luís lamentou o resultado e comentou, na coletiva pós-jogo, sobre a dificuldade em enfrentar as equipes comandadas por Jorge Sampaoli. O Rubro-Negro saiu atrás no placar, mas, após muita pressão, buscou o empate com Bruno Henrique já na parte final do confronto. A frustração, porém, se deu porque, com a derrota do Palmeiras para o Grêmio — em partida disputada no mesmo horário —, uma vitória sobre o Atlético-MG daria ao Flamengo o título brasileiro com duas rodadas de antecedência.