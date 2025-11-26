Filipe Luís lamenta empate com Atlético-MG, mas mira decisão da Libertadores

Filipe Luís lamenta empate com Atlético-MG, mas mira decisão da LibertadoresO Rubro-Negro saiu atrás no placar, mas, após muita pressão, buscou o empate com Bruno Henrique já na parte final do confronto
Flamengo e Atlético-MG empataram por 1 a 1 na noite desta terça-feira, 25, na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG). Apesar de somar um ponto fora de casa, o técnico Filipe Luís lamentou o resultado e comentou, na coletiva pós-jogo, sobre a dificuldade em enfrentar as equipes comandadas por Jorge Sampaoli.
O Rubro-Negro saiu atrás no placar, mas, após muita pressão, buscou o empate com Bruno Henrique já na parte final do confronto. A frustração, porém, se deu porque, com a derrota do Palmeiras para o Grêmio — em partida disputada no mesmo horário —, uma vitória sobre o Atlético-MG daria ao Flamengo o título brasileiro com duas rodadas de antecedência.
“O time fez um bom jogo. Não é fácil pressionar o Atlético-MG. Conheço o Sampaoli, trabalhamos juntos no Flamengo, sei como a equipe dele cria e é muito difícil tirar a bola deles. Meus jogadores estão com confiança e queríamos vencer este jogo. Criamos chances, mas era um daqueles dias em que a bola não queria entrar”, lamentou Filipe Luís.
Apesar do título adiado, o Flamengo pode conquistar uma taça já no próximo sábado, 29, quando enfrenta o Palmeiras na final da Copa Libertadores, em Lima, no Peru. Com a decisão no horizonte, o treinador Rubro-Negro explicou a importância da semana de preparação e detalhou como o elenco está sendo conduzido até a final:
“A única coisa que eu penso é em preparar os jogadores do melhor jeito possível para esse jogo. Quero dar, de maneira muito clara, o caminho que eles precisam seguir dentro de campo para vencer”, disse.
“Tivemos várias reuniões e pensamos que, depois do jogo de hoje, era importante os jogadores voltarem para casa, dormirem com as suas famílias e renovarem as energias com a torcida. Agora começamos a desfrutar deste momento, que é a final da Libertadores”, completou.