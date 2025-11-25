Técnico do Palmeiras insinua desistência do Brasileirão, e Luisão condena postura: “Soou como menosprezo”Abel Ferreira dá declaração após empate do Alviverde com o Fluminense na qual indica que não há mais como vencer o Campeonato Brasileiro
O técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, demonstrou um comportamento incomum após o empate em 0 a 0 com o Fluminense. Afinal, na coletiva depois da partida do último sábado (22), no Allianz Parque, o comandante português deu a entender que desistiu de brigar pelo Campeonato Brasileiro. Assim, a atitude causou revolta no ex-zagueiro Luisão.
Atualmente na função de comentarista, o ex-jogador, em sua participação no programa “Resenha da Rodada”, da ESPN, condenou a postura do treinador do Palmeiras.
“Soou como um menosprezo pelo Campeonato Brasileiro. Ele e a Leila, às vezes o comportamento dos dois é como se estivessem acima do bem e do mal. Não acredito que ele vá jogar a toalha e é um menosprezo para quem está na frente, para as equipes que estão lá atrás brigando e um menosprezo para quem for campeão brasileiro. É uma estratégia, mas infeliz”, ressaltou Luisão.
Contestável declaração do treinador do Palmeiras
Em seu polêmico discurso, Abel Ferreira cita o calendário e maratona de exaustiva de jogos em um intervalo curto de dias como prejudiciais para manter o nível de rendimento e competitividade.
“Até hoje lutamos pelo título e perdemos, não é eu perdi, perdemos como equipe. Acho muito difícil ter energia, até porque depois da Libertadores temos outro jogo em dois dias. Acho que devemos canalizar nossa energia para o próximo sábado. Temos um jogo no meio de semana, vamos prepará-lo da melhor forma que acharmos melhor, mas acho que o campeonato está entregue”, explicou o comandante português.
O Verdão passa por momento de instabilidade na reta final do Campeonato Brasileiro. Afinal, são quatro rodadas sem vencer e dois empates consecutivos no Allianz Parque, contra Vitória e Fluminense, respectivamente. O Flamengo até oscilou nas últimas rodadas, mas teve um desempenho superior e abriu uma vantagem na liderança de quatro pontos.
Inclusive, o título pode sair nesta terça-feira (25), caso o Rubro-Negro vença o Atlético, em Belo Horizonte, e o Palmeiras perca para o Grêmio, em Porto Alegre, em jogos da 36ª rodada do Brasileirão.
Além disso, Palmeiras e Flamengo voltam a ter uma disputa direta por título no próximo sábado (29). Afinal, os times se enfrentam pela decisão da Libertadores, em Lima, capital do Peru. As delegações de ambas as equipes viajam para o local da partida nesta quarta-feira.