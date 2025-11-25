Técnico do Palmeiras insinua desistência do Brasileirão, e Luisão condena postura: “Soou como menosprezo”

Abel Ferreira dá declaração após empate do Alviverde com o Fluminense na qual indica que não há mais como vencer o Campeonato Brasileiro

Atualmente na função de comentarista, o ex-jogador, em sua participação no programa “Resenha da Rodada”, da ESPN, condenou a postura do treinador do Palmeiras.

O técnico do Palmeiras , Abel Ferreira, demonstrou um comportamento incomum após o empate em 0 a 0 com o Fluminense. Afinal, na coletiva depois da partida do último sábado (22), no Allianz Parque, o comandante português deu a entender que desistiu de brigar pelo Campeonato Brasileiro. Assim, a atitude causou revolta no ex-zagueiro Luisão.

“Soou como um menosprezo pelo Campeonato Brasileiro. Ele e a Leila, às vezes o comportamento dos dois é como se estivessem acima do bem e do mal. Não acredito que ele vá jogar a toalha e é um menosprezo para quem está na frente, para as equipes que estão lá atrás brigando e um menosprezo para quem for campeão brasileiro. É uma estratégia, mas infeliz”, ressaltou Luisão.

Contestável declaração do treinador do Palmeiras

Em seu polêmico discurso, Abel Ferreira cita o calendário e maratona de exaustiva de jogos em um intervalo curto de dias como prejudiciais para manter o nível de rendimento e competitividade.

“Até hoje lutamos pelo título e perdemos, não é eu perdi, perdemos como equipe. Acho muito difícil ter energia, até porque depois da Libertadores temos outro jogo em dois dias. Acho que devemos canalizar nossa energia para o próximo sábado. Temos um jogo no meio de semana, vamos prepará-lo da melhor forma que acharmos melhor, mas acho que o campeonato está entregue”, explicou o comandante português.

O Verdão passa por momento de instabilidade na reta final do Campeonato Brasileiro. Afinal, são quatro rodadas sem vencer e dois empates consecutivos no Allianz Parque, contra Vitória e Fluminense, respectivamente. O Flamengo até oscilou nas últimas rodadas, mas teve um desempenho superior e abriu uma vantagem na liderança de quatro pontos.