Andreas Pereira: anjo e demônio na final da Copa Libertadores

A lembrança da falha que custou ao Flamengo a final da Copa Libertadores de 2021 diante do Palmeiras perseguiu Andreas Pereira sem trégua: erro de domínio na saída de bola, gol de Deyverson e vitória do Verdão por 2 a 1 na prorrogação. Andreas, de 29 anos, voltará a jogar neste sábado (29) a final do torneio continental. Palmeiras e Flamengo, de novo, estarão frente a frente, mas desta vez ele veste as cores do time paulista.

- "Já passou" - "É o único jogador que é ídolo do Palmeiras sem ter jogado um jogo!": a cruel piada se popularizou quando Andreas chegou ao time de Abel Ferreira no final de agosto, vindo do Fulham por 10,2 milhões de euros (R$ 63,4 milhões na cotação atual). Como muitos torcedores do Palmeiras, um taxista de São Paulo disse a célebre frase nas proximidades do Allianz Parque em uma conversa com a AFP, antes de um jogo do Campeonato Brasileiro. A bola roubada por Deyverson naquela final, disputada em 27 de novembro de 2021 no Estádio Centenário, em Montevidéu, foi antecedida por um perigoso passe de David Luiz.

Andreas, no entanto, carregou toda a culpa. Alvo da ira de torcedores do Flamengo, ele teve que começar a andar de carro blindado, segundo relatou em um podcast na Inglaterra. "Já passou, isso são coisas normais. Sou profissional e não dou muita atenção a essas coisas", comentou o meio-campista, apesar de tudo, quando foi apresentado como dono da camisa 8 do Palmeiras.

"Quero mostrar o meu futebol para a torcida do Palmeiras, fazendo gols e dando assistências, porque isso para mim é o mais importante", prometeu então. Depois do erro, Andreas voltou ao Manchester United, que o havia emprestado ao Flamengo. O Mengão foi campeão da Libertadores em 2022 ao vencer na final o Athletico-PR. No United, Andreas recebeu uma medalha de campeão por ter começado a temporada no elenco rubro-negro.

- Peça-chave - Nascido em Duffel, na Bélgica, mas jogador da Seleção Brasileira, Andreas tem sido fundamental para o Palmeiras. Fez 13 dos 16 jogos da equipe desde a sua contratação, com dois gols marcados.