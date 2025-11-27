Final Libertadores: Palmeiras x Flamengo e prêmio recorde

Campeão da Libertadores 2025 receberá o maior prêmio da história do torneio; confira / Crédito: Reprodução/@libertadoresbr

A decisão da Copa Libertadores 2025, marcada para este sábado, 29 de novembro, no Estádio Monumental de Lima, no Peru, não coloca em jogo somente a taça e o posto de primeiro tetracampeão brasileiro do torneio: Palmeiras e Flamengo disputarão o maior prêmio da história da competição. Siga o canal de Esportes O POVO no WhatsApp

Palmeiras x Flamengo na Libertadores: final milionária A Conmebol elevou novamente os valores da premiação nesta edição, destinando um cheque de US$ 24 milhões (cerca de R$ 136 milhões) ao campeão.

O aumento de US$ 1 milhão em relação ao ano anterior transforma a busca pela Glória Eterna também em uma disputa milionária. Em 2024, o Botafogo havia recebido US$ 23 milhões pelo título. Além da premiação máxima, os dois finalistas já acumulam cifras significativas ao longo da campanha, uma vez que a Libertadores distribui valores por fase. O campeão poderá ultrapassar facilmente a marca de mais de US$ 30 milhões somando tudo; confira: Premiação da Libertadores 2025: veja os valores Fase de grupos: US$ 3 milhões + US$ 330 mil por vitória Oitavas de final: US$ 1,25 milhão Quartas de final: US$ 1,7 milhão Semifinal: US$ 2,3 milhões Vice-campeão: US$ 7 milhões Campeão: US$ 24 milhões (R$ 136 milhões)

Final da Libertadores 2025: quando e onde será? Em final brasileira da Libertadores, principal campeonato da América do Sul, Palmeiras e Flamengo se enfrentam neste sábado, 29 de novembro. Essa é a sétima vez seguida que um clube brasileiro briga pelo título continental.

Além da disputa financeira, a partida define quem será o primeiro tetracampeão brasileiro da história do torneio. Ambos possuem três títulos, ao lado do Grêmio, Santos e São Paulo. A decisão será apitada pelo argentino Darío Herrera e terá início às 18h (horário de Brasília), no Monumental de Lima, no Peru. A capital peruana recebe a final pela segunda vez — a primeira foi em 2019, quando o Flamengo venceu o River Plate por 2 a 1.

A transmissão da final será feita tanto pela TV fechada quanto aberta. Nos serviços de streaming, a final estará disponível na Disney Plus e Paramount Plus.

Data: sábado, 29 de novembro

Local: Estádio Monumental de Lima, no Peru Horário: 18 horas (horário de Brasília) Árbitro: Darío Herrera