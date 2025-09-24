David Luiz: o que se sabe sobre o caso e o que falta saber

Ex-jogador do Fortaleza, David Luiz é acusado de manter mulher em cárcere privado / Crédito: Lucas Emanuel/FCF

O ex-jogador da Seleção Brasileira e do Fortaleza Esporte Clube, David Luiz, foi acusado pela assistente social Francisca Karollainy, conhecida como Karol, de cárcere privado, perseguição e ameaças. A defesa do atleta nega as acusações e moveu ação contra a cearense por calúnia e difamação.

Caso David Luiz: o que aconteceu No dia 25 de agosto, Karol registrou um boletim de ocorrência contra David Luiz na 2ª Delegacia de Defesa da Mulher (2ª DDM), em Fortaleza. No dia seguinte, pediu medida protetiva, que foi acatada dois dias depois pela Justiça do Ceará.

A denúncia ganhou repercussão nacional após ser revelada pela imprensa. Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) confirmou que a Polícia Civil investiga o caso. O Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) informou que o processo corre em segredo de Justiça. Qual a relação entre David Luiz e Karol Karol diz que teve um relacionamento extraconjugal com David enquanto atuava no Fortaleza Esporte Clube e mantinha encontros pontuais na cidade. O jogador é noivo da modelo Bruna Loureiro, com quem tem duas filhas. Em relato ao portal Leo Dias, divulgado em 22 de agosto, Karol contou que as interações começaram em julho, quando o jogador passou a segui-la no Instagram. “Começamos a conversar e, com o passar dos dias, a troca de mensagens foi ficando cada vez mais constante. A gente conversava sobre tudo, e, aos poucos, foi surgindo uma conexão entre nós”, compartilhou.

Karol é natural de Senador Pompeu, cidade no interior do Ceará, a 266 km de Fortaleza e, segundo seu advogado, Fabiano Távora, se deslocava à Capital com os custos bancados pelo atacante. O caso chegou ao fim quando recusou uma proposta de trisal entre os dois e uma amiga dela. Em denúncia vazada à imprensa, ela relata que passou a ser perseguida e receber ameaças após a recusa.

Denúncia de Karol No dia 25 de agosto, a cearense fez um boletim de ocorrência contra o jogador na 2ª Delegacia de Defesa da Mulher (2ª DDM) de Fortaleza. Após vazar à imprensa, o Tribunal de Justiça do Ceará informou que o caso está sob segredo de justiça e não pode passar mais informações.

Na denúncia, Karol diz que pensou que David poderia fazer com ela a mesma coisa que o Bruno fez com Eliza Samudio. “Ele deixou claro que podia me fazer sumir. Declaro que me senti extremamente intimidada e em risco real de morte, além de temer pela segurança do meu filho", relata na denúncia. Segundo ela, um segurança de David trancou Karol em um quarto de hotel e proferiu ameaças de morte contra ela e sua família.