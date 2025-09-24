David Luiz: o que se sabe sobre o caso e o que falta saber

Caso David Luiz: confira o que se sabe e o que falta saberEx-zagueiro da Seleção Brasileira nega acusações de cárcere privado e ameaça, enquanto Justiça e Polícia Civil do Ceará investigam o caso; entenda
O ex-jogador da Seleção Brasileira e do Fortaleza Esporte Clube, David Luiz, foi acusado pela assistente social Francisca Karollainy, conhecida como Karol, de cárcere privado, perseguição e ameaças. A defesa do atleta nega as acusações e moveu ação contra a cearense por calúnia e difamação.
Caso David Luiz: o que aconteceu
No dia 25 de agosto, Karol registrou um boletim de ocorrência contra David Luiz na 2ª Delegacia de Defesa da Mulher (2ª DDM), em Fortaleza. No dia seguinte, pediu medida protetiva, que foi acatada dois dias depois pela Justiça do Ceará.
A denúncia ganhou repercussão nacional após ser revelada pela imprensa. Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) confirmou que a Polícia Civil investiga o caso. O Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) informou que o processo corre em segredo de Justiça.
Qual a relação entre David Luiz e Karol
Karol diz que teve um relacionamento extraconjugal com David enquanto atuava no Fortaleza Esporte Clube e mantinha encontros pontuais na cidade. O jogador é noivo da modelo Bruna Loureiro, com quem tem duas filhas.
Em relato ao portal Leo Dias, divulgado em 22 de agosto, Karol contou que as interações começaram em julho, quando o jogador passou a segui-la no Instagram.
“Começamos a conversar e, com o passar dos dias, a troca de mensagens foi ficando cada vez mais constante. A gente conversava sobre tudo, e, aos poucos, foi surgindo uma conexão entre nós”, compartilhou.
Karol é natural de Senador Pompeu, cidade no interior do Ceará, a 266 km de Fortaleza e, segundo seu advogado, Fabiano Távora, se deslocava à Capital com os custos bancados pelo atacante.
O caso chegou ao fim quando recusou uma proposta de trisal entre os dois e uma amiga dela. Em denúncia vazada à imprensa, ela relata que passou a ser perseguida e receber ameaças após a recusa.
Denúncia de Karol
No dia 25 de agosto, a cearense fez um boletim de ocorrência contra o jogador na 2ª Delegacia de Defesa da Mulher (2ª DDM) de Fortaleza. Após vazar à imprensa, o Tribunal de Justiça do Ceará informou que o caso está sob segredo de justiça e não pode passar mais informações.
Na denúncia, Karol diz que pensou que David poderia fazer com ela a mesma coisa que o Bruno fez com Eliza Samudio. “Ele deixou claro que podia me fazer sumir. Declaro que me senti extremamente intimidada e em risco real de morte, além de temer pela segurança do meu filho", relata na denúncia.
Segundo ela, um segurança de David trancou Karol em um quarto de hotel e proferiu ameaças de morte contra ela e sua família.
Mensagens de texto
Em agosto, em entrevista com o F5, Karol contou sobre sua suposta relação com David e explicou detalhes. Segunda ela, os dois conversavam em modo temporário, quando as mensagens somem após 24 horas, mas que tirou print de várias delas.
“As mensagens que ele me mandava me transmitiam medo, angústia e eu estava assustada”, disse ela.
O G1 teve acesso a denúncia e expôs alguns trechos. "Recebi pelo Instagram uma mensagem enviada pelo próprio David Luiz contendo as seguintes palavras: Você sabe que tenho dinheiro e poder, então, não banque a esperta. Seria triste seu filho ter que pagar as consequências dos seus atos", teria dito David Luiz.
"Eu posso simplesmente fazer você sumir. Eu tenho uma pessoa que sabe onde você está nesse momento. E nunca chegaria nada em mim, então apague".
Por outro lado, os advogados de David Luiz alegam que as mensagens são falsas.
O que diz a defesa de David Luiz
Em nota, a assessoria de David Luiz negou as acusações. A equipe disse que ele não tem segurança pessoal e que a história não é verdade, tanto sobre as ameaças quanto sobre o relacionamento extraconjugal.
Os advogados afirmam ter um documento do hotel informando que a mulher não estava hospedada na data apontada.
Após a denúncia, David entrou com um processo criminal contra a cearense por calúnia e difamação, motivado pela circulação de informações falsas.
Com o início das investigações, o celular de Karol foi apreendido pela Polícia Civil. A defesa também informou que o atleta entregará seu próprio celular para colaborar com a Polícia.
No fim de agosto, a defesa do jogador sofreu um desfalque. Os advogados Gabriel Domingues, Gustavo Teixeira e Ricardo Sidi saíram da equipe jurídica do atleta por motivos não divulgados.
Apreensão do celular de Karol
Lado de Karol
O advogado de Karol, Fabiano Távora, comentou a busca e apreensão do celular. “Se houve determinação judicial para busca e apreensão do celular da Karol, foi inaudita altera pars (sem ouvir a outra parte). De toda forma, não me surpreendo com nenhuma medida judicial ou extrajudicial que o jogador David Luiz adote para abafar o caso”.
“Na delegacia, em Fortaleza, a Karollainy entregou voluntariamente o seu celular para perícia”. O advogado acrescentou que, se houver uma ordem judicial no mesmo sentido novamente, sua cliente cumprirá de forma espontânea.
Lado de David Luiz
Um dos representantes de David Luiz, Thiago Andrade, confirmou que o pedido de apreensão partiu da equipe de defesa do atleta e tem objetivo de realizar uma revista técnica e reunir provas contra Karol.
Desdobramentos da ação judicial
Segundo informações divulgadas pelo colunista Ancelmo Góis, do O Globo, um laudo da Polícia Civil do Ceará (PCCE) mostra que o celular entregue por Karol passou por uma redefinição de fábrica na véspera da apreensão.
A perícia apontou que os prints das supostas mensagens trocadas entre Karol e David Luiz foram editadas. O perito que conduziu a análise, Cássio Thyone Almeida de Rosa, concluiu que o estilo de texto das mensagens não correspondia com o padrão de comunicação anteriormente usado por David.
O que falta saber sobre o caso David Luiz
- A autenticidade das mensagens atribuídas a David Luiz;
- O papel do suposto segurança mencionado por Karol;
- A motivação da redefinição de fábrica no celular da denunciante;
- O andamento do processo criminal movido pelo jogador contra Karol.
O caso segue em investigação pela Polícia Civil do Ceará, sob segredo de Justiça.